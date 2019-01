Stiri pe aceeasi tema

- U-Banca Transilvania Cluj a invins liderul Ligii Nationale de baschet masculin, BC CSU Sibiu, cu scorul de 84-80, sambata, pe teren propriu. Clujenii au castigat la mare lupta, dupa un ultim sfert adjudecat categoric, cu 28-12. Kyndall Dykes, cu 24 puncte, 4 recuperari, 5 pase decisive, a fost cel mai…

- BC CSU Sibiu a invins campioana CSM CSU Oradea fara drept de apel, cu scorul de 97-81(25-16, 17-22, 28-19, 27-24), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin, scrie Agerpres. Isaiah Lemart Philmore a fost cel mai bun jucator de pe teren, cu 31 puncte si 5…

- Campioana CSM CSU Oradea a intrecut-o fara probleme pe Dinamo Stiinta Bucuresti, cu scorul de 91-77 (28-19, 20-19, 25-20, 18-19), vineri, in deplasare, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Sean Denison 16 puncte, Arturas Valeika 14 p, 7 recuperari, 5 pase decisive si Muhamed Pasalic…

- CSA Steaua Bucuresti a castigat clar derby-ul cu CS Dinamo Bucuresti, scor 35-30 (15-12), miercuri seara, in Sala Sporturilor Concordia din Chiajna, in etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Intr-o revansa dupa finala editiei trecute a campionatului, Steaua a condus de la un capat la altul,…

- Noua concerte in opt orase, intre 10 și 20 noiembrie, pentru prezentarea live a CDului Un secol de muzica tradiționala romaneasca pe scena filarmonicii cu Croitoru String Virtuosi, solisti Simina si Gabriel Croitoru reprezinta un turneu eveniment ce poate fi privit ca o adevarata premiera, deoarece…

- Pelicula Moromeții 2 va ajunge pe marile ecrane din Romania din 16 noiembrie, insa echipa filmului va porni intr-o caravana prin țara inca de la finalul lunii octombrie. Turneul de promovare organizat de distribuitorul Transilvania Film iși propune sa ajunga in peste 50 de orașe, in special in cele…

- CS Minaur Baia Mare a invins joi, 18 octombrie, in deplasare, intr-un meci contand pentru 16-imile Cupei Romaniei, formatia CSU Pitesti, scor 42-16, dupa ce la pauza a condus cu 17-8. Dupa cum o arata si scorul, baimarenii au controlat jocul de la un capat la altul, impunandu-se fara probleme. Cele…