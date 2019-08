​Liga 1: Poli Iași, lider provizoriu după ce a învins-o pe Dinamo, scor 2-0 ​Politehnica Iasi a urcat pe primul loc în Liga I de fotbal, dupa ce a învins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, în etapa a cincea, scrie Agerpres.



Iesenii s-au impus prin golurile marcate de olandezul Nicandro Breeveld (22) si internationalul de juniori Ovidiu Horsia (32).



Poli Iasi a avut si o bara, prin Andrei Cristea (6).



Echipa antrenata de Mihai Teja ocupa primul loc cu trei victorii, toate pe teren propriu, si doua rezultate de egalitate în deplasare.



