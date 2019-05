Liderul Partidului Brexit, atacat cu un milkshake la Newcastle

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc luni, in timp ce Nigel Farage se afla intr-o vizita electorala in orașul Newcastle din nordul Angliei. Liderul Partidului Brexit a fost lovit cu un milkshake de catre un protestatar, potrivit theguardian.com. Nigel Farage vorbea cu alegatorii, iar un barbat s-a apropiat de el și…

- Fondatorul Ukip, in prezent lider al Partidului Brexit, Nigel Farage a fost lovit de un milkshake in timp ce se afla in campanie electorala in Newcastle. In timp ce vorbea cu alegatorii, un barbat s-a apropiat de el si i-a aruncat cu un milkshahe pe haine. Barbatul a fost retinut de politisti, potrivit…

- Un restaurant McDonald’s din Edinburgh aflat in apropierea unei sali inchiriate de Nigel Farage pentru un miting de campanie a primit ordin sa nu vanda milkshake-uri si inghetata pe durata evenimentului, de teama de a nu fi aruncate in politicianul britanic.

- O deputata britanica și-a pierdut locul în Camera Comunelor, în urma unei petiții pentru demiterea sa, o premiera care a determinat partidul laburist sa propuna joi un nou scrutin, scrie AFP.Fiona Onasanya a fost condamnata în ianuarie pentru obstrucționarea justiției, dupa…

- Mii de britanici s-au adunat in fata Parlamentului, in aceasta dupa-amiaza, in ziua in care Marea Britanie urma sa paraseasca initial UE. Aceștia se opun intarzierii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar acum flutura steaguri UE, scandand "Iesire inseamna Iesire", "La revedere UE" sau „Iesire…

- Fostul lider UKIP (Partidul Independentei Regatului Unit) si al campaniei pentru iesirea Marii Britanii din UE, Nigel Farage, nu a fost prezent duminica in a doua zi a marsului de protest pentru Brexit pe care l-a lansat in ajun la Sunderland (nord-estul Angliei), relateaza luni Press Association. Manifestantii…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, fostul lider al Partidului pentru Independenta Regatului Unit (UKIP), care a avut un rol esential in decizia din 2016 privind parasirea Uniunii Europene, da semnalul de pornire in marsul de doua saptamani catre Londra, actiune care se doreste sa stopeze ''tradarea''…