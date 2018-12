Liderii PSD se intalnesc duminica inaintea unei saptamani importante in care este așteptata ordonanța de urgența pe Codurile Penale iar in Parlament se va vota moțiunea de cenzura. Pe agenda oficiala se afla validarea președintelui Consiliului Național al PSD și alegerea șefilor de departamente ale acestuia. Neoficial insa, Liviu Dragnea dorește sa linișteasca pe social-democrați și sa dea un mesaj de unitate in contextul in care exista in continuare tensiuni la nivelul grupurilor parlamentare și nemulțumiri in organizațiile PSD din țara. De precizat este ca este a doua ședința cu liderii PSD…