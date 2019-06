Libertatea presei este in declin in lumea intreaga, in contextul in care unele guverne democratice se alatura eforturilor guvernelor autoritare pentru a impiedica jurnalismul independent, potrivit unui raport al organizatiei americane Freedom House, relateaza AGERPRES.

Declinuri notabile s-au observat si in Europa, potrivit raportului anul al centrului de reflectie dat publicitatii miercuri.

In SUA, atacurile lui Donald Trump impotriva presei au "exacerbat erodarea in crestere a increderii in media pentru marele public", releva Freedom House. Acest fapt are consecinte dincolo de…