Legea pensiilor, schimbare importantă de la 1 septembrie 2021 Salariații pentru care nu s-a virat contribuția la pensii de catre angajator nu vor putea fructifica respectivele perioade de neplata la stabilirea pensiei, potrivit unei prevederi din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicata pe 9 iulie in Monitorul Oficial. „Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza și platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin instrumente juridice internationale la care Romania este parte", scrie in noul act normativ. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

