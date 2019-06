Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a anuntat luni ca a luat decizia de a se inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. "Am luat decizia de a ma inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a comentat, intr-o postare pe Facebook, cazul fetiței din Mehedinți luata cu forța din casa asistentului maternal, punctand: “asta se intampla cand o societate ajunge sa iși rezolve toate problemele doar cu procurorii“. „Despre tulburatorul caz al Sorinei de…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, susține ca Legea Pensiilor a picat in Senat pentru ca cei din opoziție s-au opus. Legea a picat in ciuda faptului ca PSD și ALDE dețin majoritatea in Senat și trec orice proiect fara a fi nevoie de voturile opoziției.Citește și: Adriana Saftoiu, episod…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a declarat miercuri, dupa mesajul transmis de presedintele Klaus Iohannis privind solutii la votul din diaspora, ca partidul le-a luat in vedere si se gandeste la introducerea modificarilor.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, susține ca exista suspiciuni de fraudare a votului la alegerile din 26 mai, tocmai de aceea se ia in considerare inființarea unei comisii de ancheta parlamentare pentru a ancheta ceea ce s-a intamplat.

- Mihai Fifor, purtatorul de cuvant al PSD, sustine ca partidele care au depus motiunea de cenzura "vor doar sa darame, dar nu sunt in stare sa construiasca nimic", precizand ca Romania "nu isi permite o astfel

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Mihai Fifor, considera ca președintele se plaseaza in totala contradicție cu realitatea și chiar cu propriile sale acuzații. „Susțineți ca economia este in „dezastru", in condițiile in care, chiar pe primul trimestru din 2019, Romania a fost pe locul…