Întăriri din SUA pentru Timişoara 89ers

Timişoara 89ers s-a întărit puternic pentru următorul sezon al campionatului naţional de fotbal american. Medaliata cu bronz de anul trecut a adus trei jucători... The post Întăriri din SUA pentru Timişoara 89ers appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]