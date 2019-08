Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani a fost lovita de o cumplita tragedie! Un tanar de numai 24 de ani pe nume Andrei Zisu s-a inecat in apele lacului din Parcul natural Palustre di Lungavilla, din provincia Pavia chiar sub ochii iubitei și ai nepotului sau, in timp ce se afla cu aceștia la pescuit.

- Andrei Zisu, un tanar originar din Adjud, a murit dupa ce a sarit intr-un lac din provincia Pavia din Italia pentru a-și recupera undița cazuta in apa. Barbatul s-a inecat sub privirile iubitei sale. Incidentul șocant a avut loc, joi, in rezervația naturala Parco Palustre din Lungavilla, unde romanul…

- Marcel Toader a murit pe 4 august, la varsta de 56 de ani, in urma unui infarct. Acesta se afla la masa impreuna cu prietenii cand s-a prabușit fara suflare, sub privirile ingrozite ale acestora. Miercuri, 7 august, afaceristul este condus pe ultimul drum de zeci de oameni. Familia și prietenii nu iși…

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșan, a povestit joi, in cadrul unui interviu pentru Antena3, ca in timp ce iși cauta fiica a fost foarte aproape de locul in care fata era sechestrata."Ce ma caiesc eu este pentru ca am trecut la o strada de ea - noi am fost pe Decebal, ea a fost pe Craiovei. Asta…

- Lacrimi, durere și o familie distrusa. Cei trei plecasera in vacanța in Halkidiki, Grecia și se aflau intr-un restaurant atunci cand o furtuna puternica a izbucnit. Mama și fiul au murit, iar tatal, pe care medicii greci il vor externa astazi, a aflat ca și-a pierdut cele mai dragi ființe. Se va intoarce…

- Jojo traverseaza o perioada dificila dupa ce bunica ei s-a stins din viața. Actrița avea o relație speciala cu femeia și nu poate accepta faptul ca nu o va mai putea strange niciodata in viața sa.

- Actorul Carmine Caridi, cunoscut pentru rolul sau in filmul ”Nașul”, s-a stins din viața la varsta de 85 de ani. Carmine Caridi a murit la spital, dupa ce a fost in coma cateva zile. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Momentan, nu se stie cu ce probleme de sanatate s-a confruntat Carmine…

- Durere fara margini in familia lui Cristofor Aldea-Teodorovici. S-a stins din viata verisoara sa, Laurentia Teodorovici la varsta de 37 de ani. Anuntul a fost facut pe o retea de socializare de artist.