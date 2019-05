La Stampa: "PPE este un bolnav în faza terminală": Orban îşi pregătește ieșirea și alianța cu Salvini Matteo Salvini și Viktor Orban își imagineaza o Europa formata din state - natiuni puternice cu granițe închise pentru migranți, ''scutirea'' Bruxelles-ului de competențele privind securitatea si revizuirea acordurilor comerciale și financiare cu acele țari africane și asiatice care nu faciliteaza repatrierea cetațenilor lor. Cu scopul de a schimba ceea ce premierul maghiar definește a fi Europa, "bla bla-ul Bruxellesului despre populiști", pe 26 mai, din votul european va naste o noua majoritate, o alianța formata între Partidul Popular și noua dreapta,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul an de dupa Revoluție, 1990, a fost marcat de ample manifestații de strada. A existat atunci un slogan strigat de protestatari, pe care atunci nu l-am ințeles: „Nu ne vindem țara!“ In naivitatea mea, nu prea ințelegeam ce e de vandut, ce e de dat. A trebuit sa treaca ani, mulți ani, pentru a ințelege…

- n Europa nu este nevoie de relocarea imigrantilor ilegali, ci avem nevoie de o Europa care îsi apara propriile sale granite terestre si maritime, a declarat Matteo Salvini, joi, la Budapesta, potrivit MTI și Rador.Ministrul italian de interne a avut o întrevedere, la Budapesta, cu premierul…

- Matteo Salvini și Marine Le Pen au anunțat ca pregatesc un mare eveniment pentru a uni toate mișcarile europene "alternative", scrie La Razon citat de Rador.Cei doi lideri naționaliști au facut acest anunț dupa ce au avut o întrevedere la Paris, unde ministrul italian de Interne…

- "În anul 2019, creșterea în Italia se îndreapta spre zero", a declarat ministrul Economiei, Giovanni Tria, la Festivalul de Economie Civila de la Florența, conform Il Giornale citat de Rador."Creșterea este necesara, dar nu suficienta, iar noi avem nevoie de…

- Premierul ungar Viktor Orbán i-a atacat din nou pe "birocrații de la Bruxelles" duminica, la câteva zile dupa ce a primit un avertisment din partea aliaților sai conservatori din Parlamentul European, iritati de o campanie de afisaj eurofob din Ungaria, potrivit Le Figaro, citat…

- Într-un moment deosebit de sensibil, sub presiunea consecințelor ieșirii Regatului Unit din UE, Manfred Weber, liderul parlamentar al PPE și candidat la președinția Comisiei Europene, afirma într-un interviu pentru ABC ca discuția tine de valorile centrului și nu de considerentele privind…

- Viktor Orban isi afiseaza, de Ziua Nationala a Ungariei, alianta cu Polonia, denunta ”cosmarul” federalismului european si anunta ”o spectaculoasa renastere a Europei Centrale” condusa de un tandem ungaro-polonez. Premierul ungar, care a efectuat saptamana trecuta o vizita in Polonia, l-a invitat…

- Migratia va schimba complet peisajul lumii in care traim si tot ce se va intampla in 2050 si ulterior va fi o consecinta a ceea ce se intampla acum, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, in cadrul unei conferinte organizate la Camera de comert si industrie a Ungariei, informeaza MTI.…