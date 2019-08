Stiri pe aceeasi tema

- Arad. La intalnirea de azi, cu presa, de la clubul UTA, in fata jurnalistilor au aparut antrenorul Laszlo Balint, dar si doi jucatori, unul care a si evoluat pentru adversarul de luni. Balint nu se sperie Antrenorul Laszlo Balint spune ca e mai important ce face UTA, nu neaparat Petrolul.…

- Aproximativ 30 de spectacole ale unor companii si teatre din cinci tari - Romania (Arad, Braila, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Pitesti, Ploiesti, Satu Mare, Targoviste), Rusia, Bulgaria, Israel si Germania - vor putea fi vazute la cea de-a VII-a editie a Festivalului "FEST(in) pe Bulevard",…

- ​Ripensia Timișoara s-a impus în ultimul meci al primei etape din Liga 2, scor 2-1, în deplasare, împotriva celor de la FC Argeș.Fotescu a deschis scorul pentru Ripensia în minutul 45+1, Nini Popescu a egalat pentru Argeș, iar Zaluschi a semnat golul victoriei oaspeților…

- Aceștia au vorbit, in corpore, despre faptul ca au venit la Arad cu gandul sa o duca pe UTA acolo unde ii este locul, adica in prima divizie. Ce au spus jucatorii Primul prezentat a fost Florin Iacob, portarul sosit de la Metaloglobus, unde l-a avut antrenor chiar pe Laszlo Balint.…

- Formația constanțeana, pregatita de Gheorghe Hagi, s-a impus in ultimul act al Cupei Romaniei, cu scorul de 2-1, in fața celor de la Astra. Dupa ce au fost conduși pana in minutul 76, ca urmare a golului inscris de Denis Alibec, cei de la FC Viitorul au reușit golul egalizator, Ghița trimițand partida…

- Condusa cu 2-0, Petrolul Ploiești a revenit spectaculos în disputa cu UTA Arad și s-a impus cu 4-2. Acest rezultat pastreaza vii speranțele ploieștenilor de a prinde locul trei, care duce la baraj. Lupta se va da saptamâna viitoare, în ultima etapa a Ligii a II-a, cu Universitatea…

- Anul trecut, pe 22 noiembrie, intr-o nocturna aproape de infarct, UTA Arad a facut ceva deranj pe arena Ilie Oana, intorcand prin „dubla” lui Cristian Rus – culmea, un atacant despre care s-a spus ca ar fi fost propus clubului gazarilor, dar tratat cu refuz! – scorul deschis de Petrolul, prin Ștefanescu,…

- Pandurii a fost reclamata de Bunoza (foto) si Vasiljevic pentru neplata salariilor. Clubul mai are termen pana pe 30 sa faca dovada plații. In caz contrar, echipa poate ajunge in Liga 3. "Vorbim de doi jucatori, Bunoza si Vasilijevic, in urma cumularii unor datorii catre acesti jucatori, FIFA…