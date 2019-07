Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Fete de pe Muntele Gaina, una dintre cele mai importante si mai inedite sarbatori ale moților, se va desfasura in weekend-ul 20–21 iulie 2019, in centrul comunei Avram Iancu si pe platoul montan de pe Gaina, locul unde manifestarea are loc de sute de ani. TARGUL DE FETE DE PE MUNTELE GAINA…

- In perioada 4-5 iulie, la Alba Iulia, s-a desfașurat FESTIVALUL INTERNATIONAL CONCURS DE MUZICA POP PENTRU TINERI ȘI STUDENȚI „VOICES”, ediția a VII-a. Pe scena Casei de Cultura a Studenților au urcat 11 concurenți din 5 centre universitare și din Bulgaria, foarte bine pregatiți in arta interpretarii…

- Editia a XLVI-a a “Vacantelor Muzicale” programeaza, sambata, 6 iulie, seara finala. Incepand cu ora 21:00, in Piata Turnului, publicul meloman este invitat la Seara de opera. Pe scena va urca orchestra Operei Nationale Romane Cluj-Napoca, cu Adrian Morar la pupitrul dirijoral. Solista concertului va…

- A aparut un nou supliment al revistei ”Caiete Silvane”, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului (CCAJ) Salaj – ”Meșteri ai satelor salajene Cubleșu și Stoboru” – coordonator proiect – Valeria Lehene. Suplimentul poate fi citit și on-line pe site-ul revistei, caietesilvane.ro, la…

- Cea de-a XI-a ediție a Festivalului internațional Video ART a debutat joi, 6 iunie, și va derula pe parcursul celor patru zile activitați antrenante, in același spirit dinamic cu care participanții s-au obișnuit de la edițiile anterioare.Ediția curenta aduce cu sine cateva noutați, pe care ...

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj cauta voluntari pentru organizarea celei de-a 44-a ediții a Festivalului internațional de folclor ”Ecouri meseșene”, ce va avea loc in perioada 25 – 29 iulie 2019, la Zalau, Jibou și Bistrița. Condiție minima: cunoașterea limbii engleze. Studiile superioare…