- Oamenii de stiina rusi sunt supravegheati „24 de ore din 24“ de catre spioni straini, a denuntat miercuri Kremlinul, in timp ce in randul cercetatorilor creste nemultumirea in urma impunerii unor restrictii cu caracter „sovietic“ in contactele lor cu exteriorul, relateaza AFP.

- Ministerul Educatiei si Cercetarii recomanda, intr-un decret, o consolidare a controlului reuniunilor la care participa oameni de stiinta straini si o limitare a prezentei acestora din urma in sedii ale institutelor si utilizarea de apartura electronica. De asemenea, orice intalnire in afara programului…

- "Spionajul stiintific si industrial exista. El functioneaza 24 de ore din 24, sapte zile pe saptamana si vizeaza savantii nostri, in special pe cei tineri", a afirmat el, facand totodata apel la "vigilenta".Ministerul educatiei si cercetarii de la Moscova recomanda intarirea controlului…

- Cercetatorii au reușit sa descopere și sa înțeleaga modul de funcționare a creierului uman, stimulii la care acesta raspunde, dar și cum poate fi pastrat în cea mai buna forma pentru o perioada cât mai lunga.

- Oamenii de stiinta au anuntat ca au reusit, cu ajutorul celulelor stem, sa faca un pas important in directia ''repararii'' inimilor afectate de atacul de cord, ceea ce ar conduce la prima terapie pentru insuficienta cardiaca si la evitarea necesitatii transplantului, relateaza vineri…

- Astronomii care au investigat natura misteriosului asteroid in forma de tigara 'Oumuamua, depistat in 2017 in timp ce traversa in mare viteza sistemul nostru solar, nu sunt inca siguri cum ar putea sa il clasifice, dar au convingerea ca acesta nu este o nava extraterestra, informeaza Reuters. Forma…

- O echipa internationala de specialisti in stiinte comportamentale a ''pierdut'' 17.303 portofele cu diferite sume de bani, in spatii publice din 40 de tari, pentru a evalua onestitatea a mii de locuitori din 355 de orase, relateaza vineri AFP si Xinhua. Rezultatul cercetarii, publicata…