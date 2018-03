Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans se afla, joi in vizita oficiala, in Romania . Oficialul european va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul Viorica Dancila dar și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, din Parlament.…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut vineri, la Consiliul European, o majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile UE, in special pentru politica de coeziune si politica agricola comuna. Acesta a exprimat sprijinul…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea la…

- Discutii intre presedintele Iohannis si vicepremierul R. Moldova, I. Leanca Vicepremierul Republicii Moldova, Iurie Leanca, si presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, 21 februarie, pe viceprim-ministrul…

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. "Am vorbit despre presedintia…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest “conflict inghetat”, a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Vucic, un fost nationalist ...

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Klaus Iohannis, primit de președintele CE, Jean Claude Juncker Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a reafirmat, la Bruxelles, angajamentul ferm al României de a contribui la consolidarea proiectului european si atasamentul tarii noastre la principiile si valorile pe care se…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și Klaus Iohannis s-au intalnit pentru a discuta despre viitorul UE, preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in 2019, dar și despre modificarile legilor justiției din țara noastra. Ramaneți pe DC NEWS pentru…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si 'situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Presedintele C. European spune ca "domnia legii" e cruciala pentru Romania Donald Tusk. Foto: Arhiva. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a adresat o scrisoare de felicitare noului premier al României, Viorica Dancila, postata pe Twitter. Oficialul…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu oficiali ai Uniunii Europene Presedintele României, Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni miercuri, 31 ianurie, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intalnirilor vor fi abordate subiecte legate de pregatirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca pe agenda Summitului NATO din iulie trebuie sa figureze relatia Aliantei cu Rusia, dar si intarirea parteneriatului NATO - Uniunea Europeana. "In plus,…

- Premierul Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe, liderul nipon efectuând efectuând o vizita oficiala la București. Aceasta este prima vizita în…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al JaponieiVizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat Inaltul Patronaj pentru cinci evenimente culturale care se vor desfasura in cursul acestui an, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, unul dintre aceste evenimente este reprezentat de cea de XIII-a editie…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei” ca Romania are un sentiment de inferioritate in Uniunea Europeana și nu este suficient de prezenta in procesul decizional european. Dar lucrurile s-ar putea schimba daca Romania demonstreaza,…

- Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei in UE, aceasta fiind in interesul intregii regiuni si al Uniunii Europene, scrie cotidianul citat de News.ro. Victor Ponta a fost prezent la sesiunea Parlamentului…

- Victor Ponta, presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Romaniei, va avea cetatenie sarba, scrie Blic, care relateaza ca parlamentarul roman a spus, in cadrul unei vizite de anul trecut la Belgrad, ca Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei si ca acest lucru este in interesul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi privind ratificarea unor acorduri si a unei conventii. Astfel, seful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Serbia in domeniul securitatii sociale, semnat la Belgrad…

- Cadrul legislativ privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe a fost modificat si completat astazi, printr-o Hotarare de Guvern, in contextul pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019. Guvernul a aprobat,…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, la sfarsitul saptamanii trecute, in cadrul unui dineu privat la Belgrad, cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, dar si cu omologii sai din Serbia, Bulgaria si Grecia, una dintre principalele teme de discutie fiind politica regionala. Premierul s-a aflat, timp…

- Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, a oferit vineri, de la ora locala 20,00, un dineu in onoarea premierilor roman — Mihai Tudose, bulgar — Boyko Borisov și grec — Alexis Tsipras. Amintim ca Mihai Tudose, Marcel Ciolacu și Marius Nica au avut intalniri de lucru cu președintele…

- Reuniunea sefilor de stat si guvern din Romania, Bulgaria, Serbia, Grecia Reuniunea sefilor de stat si guvern din România, Bulgaria, Serbia și Grecia, Belgrad, 9 decembrie 2017. De la stânga la dreapta: premierul României Mihai Tudose, premierul Bulgariei Boiko Borisov, presedintele…

- Premierul Tudose participa la reuniunea Serbia, Bulgaria, Grecia, Romania Proiecte de infrastructura comune si interconectarea retelelor de gaze si electricitate - sunt subiecte importante pe agenda reuniunii Serbia, Bulgaria, Grecia, România, care are loc la Belgrad. Participa premierul…

- Premierul Mihai Tudose participa, vineri si sambata, la Belgrad, la Reuniunea cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania. Chiar la aceasta ora, presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, ofera un dineu in onoarea premierilor roman, bulgar - Boiko Borisov si grec - Alexis Tsipras.…

- Prim-ministrul participa la Reuniunea cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania. Potrivit informațiilor DCNews, se vorbește despre politica regionala, Romania fiind un jucator important, dar și despre proiecte de interes comun, infrastructura și romanii din Belgrad. Iata…