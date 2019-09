Kelemen Hunor (UDMR), presiuni privind depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului: Este o întârziere de trei săptămâni 'Nu s-a schimbat nimic. (...) Problema nu este cum vom vota noi, problema este daca va aparea motiunea de cenzura, ca oricum este o intarziere de trei saptamani. Acum trei saptamani trebuia depusa motiunea de cenzura, motiune anuntata in august, imediat dupa ce ALDE a iesit de la guvernare si inca nu este depusa. Eu am spus ca in prima zi a sesiunii parlamentare trebuia depusa motiunea, au trecut trei saptamani, inca nu stim daca saptamana viitoare, miercuri, joi vineri, ea va fi depusa... vom vedea. Dar eu am spus ca aceasta intarziere nu e de bun augur, fiindca era un moment prielnic la inceputul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reconfirmat vineri, la Constanța, ca parlamentarii maghiari vor vota moțiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila, dar și-a exprimat dubiile ca demersul va fi demarat saptamana viitoare, argumentand ca au trecut deja trei saptamani de cand coaliția s-a rupt, dar…

- Senatorul PNL Cristian Chirtes a declarat vineri, la Targu Mures, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa cu siguranta in actuala sesiune parlamentara, insa numai in momentul in care exista cele 233 de semnaturi necesare, care ar coincide cu numarul de voturi pentru aprobarea documentului…

- „Eu as fi vrut sa fie depusa motiunea de cenzura saptamana trecuta, nu peste doua saptamani. (...) Daca vine premierul si trece restructurarea guvernului cu 233 de voturi, atunci nu mai exista nicio sansa sa depui motiunea de cenzura. (...) Va rade toata lumea de tine ca nici macar nu ai depus acea…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor susține ca moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila ar fi trebuit sa fie depusa saptamana trecuta."Eu aș fi vrut sa fie depusa moțiunea de cenzura saptamana trecuta, nu peste doua saptamani. (…) Daca vine premierul și trece restructurarea guvernului cu 233…

- Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a anuntat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca le va propune colegilor sai ca Guvernul sa isi asume raspunderea pe un pachet de legi, iar din acesta sa faca parte inclusiv restructurarea Executivului. "Asta o sa fie opinia mea…

- „Am avut intalniri pana in momentul de fata cu toate partidele care considera ca acest guvern este lipsit de performanta si de legitimitate. Am vorbit cu USR, PMP, ALDE, PRO Romania, UDMR si cu reprezentantii minoritatilor. Astazi, dupa intalnirea cu cei din PRO Romania, putem spune ca din partea…

- Aflat in judetul Harghita, la Baile Homorod, el a precizat ca actuala situatie politica trebuie rezolvata cat mai repede intrucat Romania risca sa piarda increderea partenerilor internationali, inclusiv a partenerilor financiari si a dat exemplul faptului ca tara noastra se imprumuta cu dobanzi mult…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri ca, inca din luna mai, inainte de alegerile europarlamentare, Uniunea a luat decizia ca nu va mai sustine guvernul PSD-ALDE, iar astazi este prima data din 2017 cand motiunea de cenzura poate sa treaca fara nicio problema