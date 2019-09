Stiri pe aceeasi tema

Cum echipa de fotbal se afla intr-o perioada de cautari, multi dintre suporterii dinamovisti s-au orientat spre echipa de handbal, campioana nationala in ultimii patru ani, anunța MEDIAFAX.

Dan Nistor și Brito sunt out de la Dinamo și in aceasta luna, deși suntem la inceput de august. "Cainii" spera sa-i aiba valizi abia din septembrie, cand este prevazuta și revenirea lui "Geana". Dinamoviștii au fost atinși de "sindromul FCSB".

- FC Basel, vicecampioana Elvetiei, a reusit sa elimine vicecampioana Olandei, PSV Eindhoven, in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Elvetienii au castigat mansa a doua cu 2-1, dupa ce au pierdut meciul tur cu 2-3, calificandu-se astfel datorita golurilor mai multe marcate in deplasare. Marti,…

- CFR Cluj a invins formatia israeliana Maccabi Tel Aviv cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Romaniei a facut un joc bun si a obtinut o victorie pretioasa,…

- The London Cup 2019 COMPETITIE… Grupa 2010 a clubului Real Junior Vaslui participa, in perioada 25-28 iulie, la un puternic turneu de fotbal juvenil din Anglia. Este vorba despre “The London Cup” – 2019, turneu care aduna la start echipe din Marea Britanie, Canada, SUA, Germania, Maroc, Tailanda, Uganda,…

- Fostul mare portar olandez Edwin van der Sar, directorul general al clubului de fotbal Ajax Amsterdam, este nemultumit ca Ajax este obligata sa joace in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, desi in sezonul trecut a ajuns in semifinalele acestei competitii.

- Joi, 27 iunie 2019, la Viena, a avut loc tragerea la sorti a Ligii Campionilor la handbal feminin, in care campioana Romaniei la handbal, SCM Ramnicu Valcea, și-a aflat adversarele. Echipa valceana, debutanta in Liga Campionilor, a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Buducnost Podgorica (Muntenegru),…

Campioana Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, va evolua direct in faza grupelor din Liga Campionilor, iar campioana de la masculin, Arcada Galati, va lua startul din turul al doilea al competitiei, potrivit news.ro.