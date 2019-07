Stiri pe aceeasi tema

- O petiție online a fost inițiata pentru pedepsirea agresorilor baiețelului din Cugir, batut și umilit saptamana trecuta de cațiva tineri. ”Dreptate pentru Robert Constantin” a fost intitulata petiția propagata prin intermediul rețelelor de socializare. Inițiatorii petiției considera ca bullyingul este…

- Judecatorul Cristi Danileț a izbucnit de Ziua Justiției. Acesta spune ca felul in care se prezinta justiția din Romania nu e nici pe departe un motiv de bucurie."Din 1994, in prima duminica a lunii iulie este Ziua Justitiei. Nu știu de ce e duminica. Nu știu de ce in iulie, cand anul judiciar…

- Scleroza multipla este o boala caracteristica adultului tanar. Cu toate acestea in ultimii ani ea este din ce in ce mai frecvent diagnosticata si la copii. Nu este vorba de o crestere a incidentei bolii in randul populatiei pediatrice, cat mai mult acest lucru este rezultatul unei mai bune recunoasteri…

- Procurorul general al SUA, William Barr, isi exprima speranta, dupa vizita la Bucuresti, ca Romania va reveni asupra amendamentelor care „pot submina lupta impotriva coruptiei” si s-a aratat increzator ca Romania va lua masuri pentru a avea o justitie eficienta, transparenta si impartiala.Citește…

- 60 de copii cu rezultate deosebite la invațatura, de la Școala Gimnaziala ”Udriște Nasturel” din Hotarele, județul Giurgiu, și-au inceput vacanța cu o surpriza pregatita de chef Jakob Hausmann. De aniversarea celor 60 de ani, chef-ul i-a adus in centrul gastronomiei bucureștene, a gatit pentru ei și…

- Deputatul PSD Valeriu Steriu a declarat ca PSD nu boicoteaza referendumul pe justiție, precizand ca președintele Klaus Iohannis nu cunoaște limba romana, deoarece „a ignora este cu totul altceva decat a boicota”.„Mi se pare destul de nefericita, atata vreme cat noi avem duminica alegeri pentru…

- Teodora Enache este invitata Institutului Cultural Roman Bruxelles la Festivalul international Brussels Jazz Weekend (24-26 mai 2019), prilej cu care renumita artista va lansa albumul All About Joy in Belgia. Concertul va avea loc in data de 26 mai, de la 19:00 la 20:00, pe scena amplasata in Place…

- Gica Hagi (54 de ani) a calilficat Viitorul în finala Cupei României, iar la finalul meciului cu CS U Craiova, scor 2-0, a avut o noua conferinta în care le-a vorbit jurnalistilor pe larg despre filosofia sa despre fotbal, transmite Mediafax.A vorbit frumos despre doua noi "pariuri",…