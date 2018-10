Stiri pe aceeasi tema

- Dupa contrele din Parlamentul European cu Viorica Dancila, Monica Macovei i-a aplicat o noua ”corecție” premierului care a acuzat-o de fake news, in direct la Digi 24. Macovei a umilit-o pe fosta sa colega din PE, spunand ca atat ”o duce capul”, referindu-se la atacul premierului la adresa celor…

- Presedintele PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, plus interzicerea unor drepturi, pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive. Recursul, la completul de 5 judecatori, urmeaza sa inceapa pe 8 octombrie. „Nu prea mai am așteptari…

- Razvan Ciobanu a putut rasufla ușurat astazi, dupa ce a primit o veste importanta din partea instanței. Designerul a fost achitat și a scapat de acuzațiile care i-ar distrus cariera, dupa cum chiar el declara in urma cu ceva timp.

- Mii de oameni au ajuns dupa gratii, s-au rupt destine, s-au destramat familii. Toate astea din cauza protocoalelor pe sub mana facute de institutiile statului, institutii care ar fi trebuit sa fie etalonul sistemului. Insa nimic din ce ati stiut si ati vazut pana acum nu va mai fi la fel. Va fi jale!…

- In momentul in care nici macar Politia nu e capabila sa afle cui apartine un autoturism, realizam ca nu mai avem nicio sansa de reabilitare. Pe strada Bobalna din Ploiesti, muncitorii au fost nevoiti sa asfalteze pe langa un Nissan Juke, parcat in dreptul restaurantului DaVinci. Asfaltangiii…

- Magistratii Tribunalului Iasi au amanat inca o data procesul „Amanta", in care este judecat pentru mai multe infractiuni fostul primar Gheorghe Nichita. Judecatorii asteapta o expertiza contabila ce ar trebui sa releve date referitoare la prejudiciu, si au stabilit urmatorul termen pentru data de 18…

- Judecatorul din dosarul Colectiv, Valeriu Mihai Terceanu, a cerut pensionarea, solicitarea lui urmand sa fie discutata marti in sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Daca cererea sa va fi aprobata, procesul in cazul Colectiv ar putea fi reluat de la zero. Justitia in Romania…