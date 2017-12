Stiri pe aceeasi tema

- Chef Scarlatescu a pregatit atent Festivalul Gustului Romanesc, incepand cu organizarea corturilor cu design specific și a standurilor pentru bucate. ,,Sunt fascinat de tot ce inseamna Romania și nu ratez nicio ocazie de a strabate țara asta minunata in cautare de mancare fabuloasa și oameni…

- Nici bine nu a caștigat show-ul culinar la care a participat, „Chefi la cuțite”, ca Andrei Olteanu a dat o noua veste mare, și anume ca urmeaza sa devina tatic. Andrei Olteanu este caștigatorul celei de-a patra ediții a show-ului culinar „Chefi la cuțite” , difuzat de postul de televiziune Antena 1.…

- Finala sezonului patru al show-ului „Chefi la cutite“ a adus la Antena 1 farfurii spectaculoase si fericire fara limite pentru chef Sorin Bontea, pentru ca unul dintre elevii lui a fost desemnat castigator.

- CHEFI LA CUTITE. Chef Scarlatescu si-a pierdut toti concurentii. Ambii sai concurenți, Bad Angie Dumitrescu și Florin Lazar, au fost eliminați in ultima proba, jurizata chiar de catre cei trei chefi. Notele mici luate de farfuriile celor doi i-au dus in situația de a pleca acasa și de a rata, astfel,…

- Ultimul test de luni seara a inceput cu șanse egale pentru cei trei chefi, caci fiecare dintre ei au ramas cu cate doi bucatari pe care se bazeaza ca vor impresiona prin farfurii de cinci stele. Catalin Scarlatescu va continua lupta alaturi de Florin Lazar și Bad Angie Dumitrescu, sperand…

- CAȘTIGATOR CHEFI la CUȚITE 2017. Surse citate de Click spun ca, de data aceasta, Sorin Bontea ar fi chef-ul castigator, acesta reusind sa iși adjudece si prima editie a emisiunii, cand trofeul a fost obtinut de omul lui, Cristian Serb. CAȘTIGATOR CHEFI la CUȚITE 2017. De data aceasta, pe premiul…

- Finala Chefi la cutite va avea loc saptamana viitoare. In locul show-ului cu cei 3 Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu, va fi difuzata o emisiune din seria "Poftiti", cu Nea Marin, informeaza Pagina de Media.

- Si cea de-a doua salajeanca din competitia “Chefi la cutite” a fost eliminata din concurs, dupa ce preparatul pregatit de catre aceasta i-a dezamagit pe cei trei chefi. Iulia Salajan, o tanara de 25 de ani originara din Simleu Silvaniei, a intrat la duel alaturi de colegii sai din echipa mov, condusa…

- Considerat unul dintre cele mai dure personaje ce apar pe micul ecran, Florin Dumitrescu a fost surprins intr-o ipostaza de-a dreptul emotionanta. Renumitul chef lasa deoparte impulsivitatea ce l-a consacrat atunci cand este in compania celor dragi.

- CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2017: Filmarile celui de-al patrulea sezon din „Chefi la cutite” s-au incheiat, iar prezentatoarea Gina Pistol se pregateste deja pentru noul proiect, reality-show-ul „Asia Express”. Sursele noastre spun ca, de data aceasta, Sorin Bontea ar fi chef-ul castigator, acesta…

- CHEFI LA CUTITE 2017 14 noiembrie: Proba devine cu atat mai grea, cu cat preparatele finale vor respecta conceptul de fine dining, in care creativitatea, ingredientele rafinate și gustul trebuie sa stea la baza farfuriilor. ,,Vorbim despre tradiție, eleganța, noblețe", ,,suntem conștienți ca trebuie…

- Prezența lui Henrik Sebok crește tensiunea nu doar in randul bucatarilor, ci și in randul celor trei chefi care sunt convinși ca proba de azi va fi cu adevarat o lupta "la cuțite". Jurizarea va ține cont de rafinamentul culinar și estetic, insa doua dintre echipe vor ajunge la proba duelului, in…

- Urmeaza o ediție cu surprize in bucataria ,,Chefi la cuțite”, caci seara de luni il va aduce pe platoul emisiunii pe unul dintre chefii care i-a surprins pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu in etapa jurizarilor pe nevazute.

- Originara din comuna Napradea, Ioana Botis, 27 de ani, una dintre cele doua salajence de la “Chefi la cutite” a parasit competitia culinara in episodul transmis luni, 6 noiembrie, dupa ce a realizat cea mai slaba farfurie din concurs. Sub coordonarea lui chef Florin Dumitrescu, echipa portocalie, din…

- Seara de luni a fost presarata cu emoții mari in bucataria ,,Chefi la cuțite”, iar verdictul a stabilit o noua infrangere pentru „portocala mecanica”, echipa lui chef Florin Dumitrescu.

- CHEFI LA CUTITE 2017. De doua ori consecutiv echipa portocalie a fost cea care a decis ce va avea de gatit fiecare și tot de doua ori a ajuns in situația de a pierde doi din cei șase concurenți. Așa ca fiecare dintre chefi se va feri maine seara sa extraga biletul cu mesajul "azi tu alegi", convinși…

- Marius Vlad Georgescu este bucatarul care i-a lasat pe jurații "Chefi la cuțite" cu gura cascata! Acesta este managerul unei sali, dar și preferatul lui chef Florin Dumitrescu! Tanarul a slabit 27 de kilograme in doar șase luni, dupa ce a realizat ca trebuia neaparat sa-și schimbe stilul de viața.

- O tanara din Rovinari care a participat la emisiunea „Chefi la cuțite" i-a uimit pe jurați nu cu preparatul din emisiune, ci cand a spus ca lucreaza la un fast-food care are in meniu pizza cu șaorma. Chef Scarlatescu chi...

- CHEFI LA CUTITE 2017. In urma cu putin timp, chef Florin Dumitrescu a facut public un mesaj prin care a tinut sa-l felicite pe Alex si sa-l incurajeze sa mearga mai departe desi a fost eliminat. "Imi pare rau, Alex! Sa iti spun sincer, esti foarte mic. Ai doar 10 ani, iar presiunea acestui show este…

- I-a impresionat pe cei trei jurati, desi are doar 10 ani. A fost admis in etapa urmatoare, insa a fost in cele din urma eliminat. Cu toate acestea, Florin Dumitrescu i-a transmis un mesaj emotionant, felicitandu-l.

- Iata imaginile serii de la ”Chefi la cuțite”: ”Chiar daca a fost o facatura...” a spus ulterior in emisiune chef Florin Dumitrescu, elucidand misterul unui moment șocant pentru Catalin Scarlatescu. ”A ramas mut” a spus chef Sorin Bontea razand. …

- Chefi la Cuțite, Alex copilul de 10 ani: Alex a venit insoțit de mama, de tata și de fratiorul lui. A eviscerat pește de unul singur și a gatit intr-un mod care a uimit pe toata lumea. Chefi la Cuțite, Alex, zece ani: Baiatul a primit doua cuțite, de la Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu,…

- KATHARINA HAENI are 27 de ani, vine din Arad, dar pana acum opt ani de zile iși ducea traiul in Elveția. Acolo s-a nascut, acolo a crescut. A ajuns in Romania cu jobul, caci e inginer agronom și s-a indragostit de un satuc din țara noastra. Așa incepe povestea ei.

- Jurizarea pe nevazute continua și in seara aceasta la „Chefi la cuțite" cu noi farfurii și reacții extrem de savuroase. Jurații vor avea parte de numeroase delicii sub cloșuri, insa la...

- Noua saptamana de jurizari pe nevazute inteteste competitia din show-ul culinar „Chefi la cutite“, difuzata de Antena 1, iar cei trei chefi, Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea si Florin Dumitrescu devin din ce in ce mai greu de impresionat.

- Gianny Banuța, marele castigator al celui de-al treilea sezon ,,Chefi la Cuțite" revine luni seara in fața lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, mentorii calatoriei...

- Editia de marti a emisiunii "Chefi la cutite" a adus o poveste emotionanta a unui italian care si-a parasit tara de bastina pentru a veni alaturi de o noua iubire si sa se mute in Botosani, dupa o viata incarcata de greutati.

- Daca ediția de luni a emisiunii culinare ,,Chefi la cuțite" l-a avut in lumina reflectoarelor pe chef Catalin Scarlatescu, ce a fost cerut in casatorie de o frumoasa studenta din Pitești, se...

- Aseara, cea de-a noua editie a emisiunii “Chefi la cutite”, de la Antena 1, s-a impus ca lider de piata, atat la nivelul publicului comercial, cat si la nivel urban. Astfel, in intervalul sau de difuzare, 19.59-23.05, emisiunea culinara de la Antena 1 a condus clasamentul audientelor pe publicul comercial,…

- Corina Alexandru a oferit o lectie de viata in emisiunea „Chefi la cuțite”. S-a luptat cu cancerul, a slabit peste 100 de kilograme și face tot ce-i sta in puteri pentru a ajuta oamenii. Redactorii DC News au vorbit cu Corina dupa participarea la „Chefi la Cutite”, unde i-a cucerit pe cei…

- Catalin Scarlatescu organizeaza zilele acestea un spectacol culinar impresionant in Constanța. Acesta a povestit in direct, in emisiunea "Rai da Buni", cat de bine se simte de cand a slabit aproape 50 de kilograme și cat de bucuros este ca a gustat din toate preparatele.

- Diana de la "Insula Iubirii" a incercat sa il cucereasca pe Catalin Scarlatescu, participand la "Chefi la cutite". Din pacate, bruneta nu a reusit sa il dea pe spate pe chef, insa si-a aruncat sageti din priviri cu Gina Pistol.

- Jurizarile pe nevazute continua și in seara aceasta in aceeași nota plina de umor, suspans și mult talent. In fiecare ediție, concurenții sunt supuși unui test al tensiunii, insa de data aceasta Gina Pistol va fi cea care va lansa o provocare la masa de jurizare: chef Catalin Scarlatescu va trebui sa…

- Floare Bonte, o salajeanca in varsta de 73 de ani din localitatea Marin, s-a calificat in etapa urmatoare a emisiunii televizate “Chefi la cutite”, dupa ce a obtinut trei cutite de la juratii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu si Sorin Bontea. Imbracata in costum popular, socacita din Marin a pregatit…

- O salata clasica cu un ingredient surpriza- așa iși prezinta Ciprian Ciobanu farfuria cu care spera sa-l impresioneze in aceasta seara pe chef Florin Dumitrescu. Pe langa ingredientele de baza, concurentul ii va supune pe jurați la un periplu culinar care include un moment al degustarii ce…

- In aceasta seara, Florin Dumitrescu si-a testat talentului atat din punct de vedere gastronomic, cat si artistic... Si asta pentru ca cel mai rocker jurat de la "Chefi la cutite" a urcat pe scena intr-un restaurant si a incins atmosfera. Spectatorii au fost pur si simplu cuceriti de glasul lui chef…

- Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost puși pe glume și s-au gandit sa faca o mica schimbare la masa juraților de la ”Chefi la cuțite”. Cei doi jurați l-au inlocuit pe colegul sau, Chef Catalin Scarlatescu.

- Kimmy Iosefina Pascal are 24 de ani și este pasionata de fotografie. Are propria afacere, un studio foto video pe care l-a deschis alaturi de iubitul sau. Pe langa asta, tanara mai iubește ceva: bucataria, in care petrece destul timp cat sa fi invațat deja cateva dintre tainele sale. Dupa ce a venit…