- Toate corpurile celeste au un Pol Nord, așa cum are și Soarele, doar ca pâna acum acesta nu a fost niciodata vazut de pe Pamânt. Însa, cercetatorii au reușit sa obțina o fotografie cu Polul Nord al astrului ceresc în premiera.

- Pluto orbiteaza in jurul Soarelui la fiecare 248 de ani terestri, astfel ca un anotimp aici poate dura pana la 100 de ani. Acum, planeta se plaseaza spre punctul cel mai indepartat de Soare, aflandu-se in ceea ce noi am putea numi iarna. Asta are implicati deosebite, dupa cum releva studiile facute…

- Planeta, numita HD 21749c, are circa 89% din diametrul Pamantului si orbiteaza o stea din constelatia Reticulum, aflata la o distanta de 53 de ani lumina. Suprafata sa este cel mai probabil stancoasa si fierbinte, cu temperaturi care ar putea depasi 400 de grade Celsius. Planeta este foarte…

- Jupiter se ocupa cu scopurile si obiectivele noastre, in ce credem, ce este posibil, de cresterea, abundenta si expansiunea noastra. Jupiter este marele DE CE, motivul pentru care facem ceea ce facem. Viata ar fi trista si fara sens daca nu am avea pe Jupiter in ea. Deci chiar trebuie sa fim…

- Laserul de la Magurele, proiect cofinantat din fonduri europene, a atins 10 PetaWatts, cea mai mare putere din lume, Executivul organizand, miercuri, un eveniment pentru a marca aceasta premiera mondiala. „Este o zi mare pentru noi, o zi foarte importanta, comunicam rezultatele ultimelor teste de putere…

- Uranus, planeta marilor schimbari și a neprevazutului, a intrat definitiv in zodia Taur pe data de 6 martie 2019. Cu toate ca tranzitul planetei Uranus prin semnul Taur a inceput in luna mai 2018, aceasta și-a petrecut foarte puțin timp aici, mai exact pana in noiembrie 2018, atunci cand s-a reintors…