Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna, Carmen Simionescu și Bogdan Caplescu au devenit pentru prima oara parinții unei fetițe superbe. Pe 1 septembrie, Sofia Maria Rossa a fost sarbatorita de parinții ei, care au publicat o imagine emoționanta pe contul de socializare. „Rodul Iubirii Noastre. Pe 1 Septembrie s-a implinit…

- In fiecare an, pe data de 9 august este sarbatorita Ziua internationala a gradinilor zoologice si a parcurilor, pentru a marca importanta conservarii biodiversitatii. Marcata anual, ziua de 9 august este dovada interesului pe care comunitatea internationala il acorda conservarii biodiversitatii. Vizitarea…

- Motiv de bucurie pentru toate zodiile inca din prima zi a lunii august 2019 ! Mercur, prima planeta de la Soare, planeta intelectului, a gandirii, comunicarii, tehnologiei, si care este din 8 iulie in stationare retrograda in zodiile Leu si Rac, isi reia tranzitul direct incepand cu 1 august.

- Un rinocer alb sudic, conceput prin inseminare artificiala, s-a nascut duminica la Gradina Zoologica din San Diego, iar venirea sa pe lume reprezinta "o etapa istorica" in cadrul eforturilor depuse pentru a asigura conservarea acestei specii pe cale de disparitie, potrivit administratorilor gradinii…

- In Jamaica, un tanar in varsta de 33 de ani, a decis sa ia masuri pentru a preveni contaminarea plajelor din cauza gunoiului in exces. Acesta a decis sa le ofere țigari cu marijuana turiștilor care fac curat in locuirle unde au stat la plaja. Tanarul, pe nume Marian Ebarch, a scris un afiș la intrarea…

- Hergheliile trebuie sa dezvolte latura recreativa in folosul publicului larg, in general, si al copiilor, in special, a declarat, joi, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, prezent la Herghelia Jegalia din judetul Calarasi. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului de resort,…

- Cea de-a saptea editie Jazz in the Park incepe joi. Timp de patru zile, peste 30 de trupe vor concerta pe cele patru scene din Parcul Central din Cluj-Napoca. Organizatorii sustin ca este cel mai bun lineup de pana acum.

- Bolt, platforma europeana de transport la cerere, a lansat Bolt pentru Business, un portal care le permite companiilor sa achite si sa administreze cursele efectuate de angajati in interes de serviciu.