Juncker, intervenție chirurgicală de urgență. Și-a întrerupt vacanța Presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a revenit marti la birou dupa ce a suferit o colecistectomie (interventia chirurgicala de extirpare a vezicii biliare), transmite dpa. Una dintre primele lucruri facute marti de Juncker dupa revenirea la lucru a fost o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson in legatura cu perspectivele unui Brexit fara acord, a declarat Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a Comisiei Europene. Premierul Boris Johnson s-a angajat sa scoata Regatul Unit din UE la 31 octombrie acest an chiar daca Londra si Bruxellesul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

