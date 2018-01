Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu aproape 1.300 de utilaje de deszapezire si au imprastiat peste 8.800 de tone de material antiderapant, potrivit CNAIR. Luni, sunt sub avertizare cod galben jumatate dintre judetele tarii. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora nu exista…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o atenționare de lapovița, ninsoare și viscol in multe zone ale țarii. In intervalul 21 ianuarie, ora 16 – 22 ianuarie, ora 22, precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice și vor cuprinde cea mai mare parte a țarii.…

- In cursul nopții de duminica spre luni și in prima jumatatea a zilei de luni temporar vor fi precipitații, la inceput sub forma de ploaie și lapovița, apoi in special sub forma de ninsoare, potrivit ANM. Meteorologii anunta ca se va depune strat nou de zapada care va masura in medie 6...8 cm, izolat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare meteorologica de vreme rea. Potrivit meteorologilor, un nou val de ninsori abundente si ger va pune stapânire pe tara noastra. La Primaria Capitalei a fost convocat Comandamentul de iarna.

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.

- Traficul feroviar se desfasoara, joi dimineata, in conditii de iarna pe raza judetelor aflate sub Cod portocaliu si Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, si nu sunt magistrale feroviare inchise, a anuntat Compania Nationala de Cai Ferate ''CFR'' SA, intr-un comunicat de presa.

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a vorbit, joi, despre situația din țara. Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, iar drumurile nationale din Moldova sunt acoperite cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- E iarna grea in jumatate de tara. Sunt drumuri blocate si localitati fara electriciate din cauza zapezii si viscolului. A nins toata noaptea in centrul si estul tarii, iar meteorologii spun ca vremea va fi la fel si astazi.

- Meteorologii au actualizat avertizarea de vreme rea si anunta cod portocaliu in 18 judete, de miercuri dupa-amiaza. Vantul va sufla cu putere, ajungand si la 140 de kilometri la ora in zonele montane, si va ninge viscolit.

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare Cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Meteorologii au emis si un Cod portocaliu de vreme rea, valabil in 19 judete…

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 Fenomene vizate:…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Meteorologii au emis si un Cod portocaliu de vreme rea, valabil in 19 judete…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Meteorologii au emis si un Cod portocaliu de vreme rea, valabil in 19 judete…

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in prezent sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant si a cerut ca autoritatile sa actioneze astfel incat circulatia pe drumurile publice, cai ferate si aeroporturi sa…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza…

- Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt pregatiti sa intervina în caz de necesitate, la nivelul întregii tari, în contextul avertizarilor meteorologice pentru marti si miercuri.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, marti, informarea meteorologica ce este in vigoare inca de luni seara si anunta cod galben de intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Avertizarea vizeaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare meteorologica cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol pentru aproape jumatate de tara, valabila de marti, ora 17.00, si pana miercuri, la ora 20.00. Meteorologii avertizeaza ca ninsorile vor fi insemnate…

- Administratia Nationala de Meteoprologie a emis, astazi, o atentionare de COD GALBEN care anunta ninsoare, lapovita si polei. Vezi care sunt cele mai afectate zone. Astazi a fost emis COD GALBEN, conform ANM. Temperaturile scazute isi vor intra puternic in drepturi, iar fenomanele precum ninsoarea si…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o atenționare meteorologica cod galben de ninsori însemnate cantitativ și viscol pentru aproape jumatate de țara, valabila de marți, ora 17.00, și pâna miercuri, la ora 20.00. Meteorologii avertizeaza ca ninsorile vor fi însemnate…

- PROGNOZA METEO. Accesele de frig si ninsori ale iernii par sa se termine, dupa ce de miercuri temperaturile vor incepe sa creasca, ajungand in timpul zilei de pana la 10 grade Celsius. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Vremea se va menține rece in majoritatea zonelor, geroasa in Maramureș, Transilvania,…

- MAE a avertizat, luni, cetatenii romani, ca 15 regiuni din Bulgaria sunt sub cod galben de ninsori, iar pentru doua regiuni muntoase din Suedia a fost emis un cod portocaliu de furtuna, cu vant extrem de puternic si averse de zapada.

- Vremea in weekend: Vant si ninsoare in mai multe regiuni din tara. Scad temperaturile Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, care a emis o prognoza pentru zilele de sambata și duminica, vremea se va raci semnificativ, vantul se va intensifica, iar in unele zone, in special la munte, va ninge.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare nowcasting cod galben de ninsori viscolite, valabila pentru mai multe zone din tara. Astfel, ANM anunța ninsori viscolite in...

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis, joi dimineata, avertizari cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Bistrita-Nasaud, Maramures, Prahova. Vantul va avea intensificari care vor atinge 100 de kilometri la ora. Avertizarile sunt valabile pana la ora...

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit codul galben de vant si ninsori, duminica, pentru cinci judete din tara si a emis aceeasi avertizare pentru inca un judet. Este cod galben de vant si ninsori pana la ora 17 in zonele de munte din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita.…

- Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras-Severin este instituit cod portocaliu.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si ninsori viscolite in zona inalta de munte, valabila din aceasta seara in 15 judete din nord-vest, centru si sud-vest.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua alerta de vreme severa. De la ora 18.00 si pana maine la ora 14.00 este in vigoare un cod galben de vreme rea pentru 15 judete din regiunile nord-vestice, sud-vestice si partial pentru cele centrale.

- Duminica, sunt in vigoare doua avertizari Cod galben de vreme severa, dar si o informare meteorologica privind lapovita si ninsoare in vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii. In acest context, Politia Rutiera acorda o atentie sporita drumurilor intens circulate, in special celor care fac legatura…

- Cod galben de viscol la munte, pe 9 decembrie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata, 9 decembrie, mai multe avertizari cod galben pentru diferite judete ale tarii. In unele locuri va ninge abundent, iar in altele vantul se va intensifica. 09 decembrie, ora 11.00 – 10 decembrie,…

- Instituția Prefectului – Județul Maramureș emite o atenționare meteorologica. In zona de munte a Maramureșului va fi cod galben incepand de azi, de la ora 15:00, și pana maine – ora 16:00. In acest interval de timp se vor produce intensificari ale vantului și ninsori insemnate cantitativ, astfel ca…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol in zonele montane din 14 judete aflate in Moldova, Muntenia si Transilvania, incepand de...

- Paisprezece judete sunt sâmbata sub cod galben de ninsori si viscol în zonele montane. Înca de vineri seara, în majoritatea zonelor tarii si-au facut aparitia precipitatiile însotite de vânt puternic.

- Paisprezece judete vor fi sub cod galben de ninsori si viscol in zonele montane, de sambata dimineata. De asemenea, meteorologii au transmis si o informare de ploi, precipitasii si vant puternic pentru majoritatea zonelor tarii, incepand de vineri seara.

- ANM a emis, vineri, o atenționare Cod galben de ninsori și viscol in zonele montane din 14 județe aflate in Moldova, Muntenia și Transilvania, incepand de sambata dimineața, respectiv o informare de ploi, ninsori și vant in rest, din aceasta seara.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o atentionare meteorologica “Cod galben” de ninsori si viscol in zonele montane din 14 judete aflate in Moldova, Muntenia si Transilvania, incepand de sambata dimineata. In plus, a fost emisa si o informare de ploi, ninsori si vant valabila…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori abundente, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 16:00. Antenționarea cuprinde și partea de sud a județului Alba. Potrivit meteorologilor, in zona de munte a județelor Brașov,…

- Meterologii au emis, duminica, doua avertizari cod galben de ploi si vant puternic si o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, codul portocaliu intrand in vigoare luni seara, la ora 20.00. Nici judetul Dambovita nu este ocolit de vremea rea. Mai precis, meteorologii au emis o avertizare…

- Administrația Naționala de Meteoerologie a emis mai multe atenționari cod galben și cod portocaliu de ploi și ninsori abundente. In intervalul 27 noiembrie ora 16.00- 28 noiembrie ora 16.00va fi cod galben de ploi in Muntenia, sudul Moldovei și estul Olteniei. In intervalul 27 noiembrie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertazari vreme rea valabila pentru urmatoarele ore. COD GALBEN Interval de validitate: 2017-Nov-13 12:15 -> 2017-Nov-13 15:00 Fenomene meteorologice...

- COD GALBEN, valabil de la ora 6:10 pana la ora 10:00 Județul Bacau: Zona de munte;Județul Neamt: Zona de munte;Județul Suceava: Zona de munte; Se vor semnala in zona montana, la peste 1500m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 80..90 km/h.…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a actualizat informarea meteo de vant si frig. Potrivit acesteia, pana astazi la ora 10, in toate judetele Moldovei, in zona montana vantul va prezenta intensificari ce vor depași 65…70 de kilometri la ora, iar pe creste 80…90 kilometri la ora si se…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, 28 octombrie, avertizari COD PORTOCALIU și COD GALBEN de vreme nefavorabila pentru județul Neamț. CODUL PORTOCALIU este valabil in intervalul 29 octombrie, ora 10:00 – 30 octombrie, ora 23:00, iar cel GALBEN in intervalul 29 octombrie, ora…

- De duminica, vremea rea se inteteste. Disconfortul termic si vantul puternic se extind in toata tara, iar la munte va fi cod portocaliu. Astfel, pana luni seara, la munte va fi iarna in toata regula.

- Potrivit meteorologilor, de duminica, 29 octombrie ora 10:00 și pana luni, 30 octombrie, ora 23:00, toate județele sunt vizate de viscol, lapovița și ninsori, intensitatea fenomenelor fiind diferita de la un județ la altul, potrivit unor atenționari de cod portocaliu și cod galben, emise de meteorologi. …

- Vine iarna in luna octombrie. ISU Alba a transmis o avertizare meteo de cod portaliu de ninsori, vanturi puternice și stratut consistent de zapada. Avertizarea este valabila de maine, 29.10.2017, ora 10.00 pana luni, 30.10.2017 ora 23.00, in S-V-N județului. Probleme vor fi in toata țara. Judetele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, avertizari cod galben de vant puternic si ninsoare pentru zona de munte a sapte judete din sudul si sud-vestul tarii. Din cauza ploilor, circulatia se desfasoara cu dificultate pe autostrazile A 3 si A 2.

- Primaria Capitalei a informat ca opt pacienti din patru saloane de la Spitalul Obregia au fost mutati preventiv, dupa ce un copac s-a prabusit peste cladire, ca urmare a furtunii. "In ceea ce priveste situatia de la Spitalul Obregia, va informam ca acesta nu este evacuat, asa cum s-a afirmat 'pe surse'…