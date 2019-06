Judetul Hunedoara este in acest an gazda fazei zonale a Competitiei Nationale de Descarcerare si Prim Ajutor Calificat. Probele de concurs se vor desfasura in datele de 27 si 28 iunie in parcarea Shopping City Deva. Cinci echipaje ale Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta Alba, Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis vor fi testate in probele: „Descarcerare din Vehicule” si „Acordarea Primului Ajutor Calificat”.

Programul evenimentului in cele doua zile prevede desfasurarea competitiei dar si ateliere de cautare salvare cu echipaj canin, expunere si prezentare…