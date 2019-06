Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool este noua regina a Europei dupa ce a invins-o pe Tottenham si au castigat pentru a sasea oara trofeul UEFA Champions League. Conform poliției britanice, peste 75.000 de fani ai ''cormoranilor'' au sarbatorit victoria pe strazile din Liverpool.

- Liverpool este noua regina a Europei, dupa ce s-a impus cu 2-10 in finala Ligii Campionilor! Salah și Origi au marcat golurile victoriei cu Tottenham.Salah a deschis scorul, in minutul 2, dintr-un penalti acordat pentru un hent comis de Sissoko. Reusita lui Salah ocupa locul doi in…

- Tottenham - Liverpool, marea finala a Ligii Campionilor, se disputa in aceasta seara, de la ora 22:00, la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. Jurgen Klopp s-a simțit bine, chiar daca uneori intrebarile au fost mai dificile la conferința…

- Pe 7 mai 1986, Barcelona pierdea finala Cupei Campionilor la penaltiuri in fața Stelei. La 33 de ani distanța, catalanii au reușit performanța de a fi eliminați din semifinalele Champions League deși se impusesera cu 3-0 in manșa tur. Liverpool a spulberat-o pe Barca cu 4-0 și s-a calificat in marea…

- "Sper ca Jurgen va castiga finala Ligii Campionilor. Pentru mine, revenirea lui Liverpool cu FC Barcelona are un nume:Jurgen. Nu este chestiune de tactica sau filozofie. Este vorba de inima, de suflet, de empatia extraordinara creata cu acest grup de jucatori. Exista riscul sa incheie un sezon fantastic…

- Liverpool s-a calificat in finala UEFA Champions League dupa ce s-a impus pe teren propriu, 4-0 cu Barcelona. In tur, „cormoranii" au pierdut, scor 0-3. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, l-a cucerit pe portughezul Jose Mourinho, care n-ar fi pariat o moneda pe calificarea lui Liverpool: „Nu e vorba…

- Jose Mourinho (56 de ani) a profitat de eșecul suferit de Liverpool in semifinala Ligii Campionilor cu Barcelona, scor 0-3, pentru a trimite noi sageți catre conducerea lui Manchester United. Returul semifinalei dintre Liverpool și Barcelona e marți, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV…

- ​Tehnicianul Santiago Solari nu va mai continua la Real Madrid, el având acum doar misiunea de a asigura echipei locul pentru Liga Campionilor în sezonul viitor, informeaza News.ro.Pe lânga Solari, din sezonul viitor vor pleca si jucatorii Gareth Bale, Marcelo si Isco.Presa…