- Romania a cucerit medalia de bronz in proba de grup a concursului de gimnastica aerobica, marti seara, la Jocurile Europene de la Minsk, cu 22,083 puncte. Gabriel Bocser, Mihai Alin Popa, Dacian Nicolae Barna, Dorin Marian Brotei si Andreea Bogati au fost devansati in clasament de Rusia, cu 22,250 puncte,…

- ​Jucatorii români de tenis de masa Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs au cucerit medaliile de argint în proba de dublu mixt, marti seara, la Jocurile Europene de la Minsk, dupa ce au fost învinsi în finala de germanii Patrick Franziska/Petrisa Solja cu scorul de 3-0 (11-4, 11-4,…

- Românii Dacian Nicolae Barna si Andreea Bogati au cucerit medaliile de argint în proba de perechi mixte din concursul de gimnastica aerobica, luni, la Jocurile Europene de la Minsk, informeaza Agerpres.Barna si Bogati, care erau primii înaintea ultimei perechi din concurs, au fost…

- Sportiva româna Laura Georgeta Coman a cucerit medalia de aur în proba de pusca aer comprimat 10 m, luni, în concursul de tir sportiv din cadrul Jocurilor Europene de la Minsk, scrie Agerpres.Coman, campioana europeana la aceasta proba si portdrapelul României la ceremonia…

- Sportivii romani au cucerit o medalie de aur si trei de bronz, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Baku (Azerbaidjan), dupa argintul pe echipe castigat vineri. In finala de la dans aerobic, Romania (Bianca Becze, Sandra Dinca, Izabela Dumitrascu, Szofia Meszar, Teea Milea,…