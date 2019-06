Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat luni reformele realizate de Macedonia de Nord in vederea aderarii la Alianta Nord-Atlantica in 2020, transmite Reuters. ''Suntem pregatiti sa va primim'', le-a spus Jens Stoltenberg jurnalistilor dupa intalnirea avuta la Skopje…

- Candidatul social-democratul Stevo Pendarovski se claseaza pe primul loc în cadrul alegerilor prezidențiale din Macedonia de Nord, în urma numararii a aproximativ 80% dintre voturi, a transmis Comisia Electorala din Macedonia de Nord, conform publicației Ekathimerini citata de Mediafax.Conform…

- Proiectul de lege depus în Congres de Bob Menendez si Marco Rubio cu privire la Mediterana de Est ar urma sa fie discutat în urmatoarele luni, potrivit unor surse diplomatice. Chiar daca în acest moment nu se stie câte dintre propunerile celor doi senatori vor ramâne în…

- "Ne dam seama ca intreaga escapada cu Acordul de la Prespa a fost planificata de dragul implicarii mai rapide a Macedoniei in NATO. Situatia ni se pare destul de clara: tara este impinsa in alianta. Acest lucru are un efect negativ asupra securitatii europene si a stabilitatii in regiunea Balcanilor",…

- Premierul grec Alexis Tsipras și mai mulți membri ai guvernului sau au efectuat, marți, o vizita la Skopje. Momentul este considerat a fi unul istoric, fiind pentru prima data dupa ce țara balcanica și-a declarat independența in 1991, cand un lider grec a vizitat acest teritoriu. Vizita șefului guvernului…

- In urma cu mai putin de doua luni, pe 12 februarie, fosta republica iugoslava Macedonia si-a schimbat oficial denumirea in Republica Macedonia de Nord, punand astfel capat unei dispute de 28 de ani cu Grecia, care a insistat ca denumirea Macedonia, ca atare, trebuie sa se refere doar la provincia…

- Premierul grec Alexis Tsipras a sosit marti la Skopje intr-o vizita pe care a calificat-o drept istorica, relateaza DPA si AFP. Este prima oara cand un sef de guvern de la Atena viziteaza tara vecina, dupa ce actuala Republica Macedonia de Nord - care a intrat in componenta fostei Iugoslavii in 1945…

- Zona unde se afla consulatul, intr-un cartier periferic al Atenei denumit Halandri, a fost rapid incercuita si genisti au fost trimisi la fata locului, a precizat un responsabil al politiei. Atacul a avut loc in jurul orei locale 04:00 (02:00 GMT), in timp ce consulatul rus era inchis. Grenada nu…