Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 8 ani de casatorie, Iulia (36 ani) și Mihai Albu (54 ani) au divorțat in 2013, iar de curand Mihai Albu a declarat pentru Click.ro ca el și fosta soție s-au impacat de dragul fetiței lor. „Am o relatie relativ buna cu fosta mea sotie. Ne vedem de cresterea copilului. Programul de vizita a…

- Nimeni nu scapa de ochiul critic al Iuliei Albu! Designerul a comentat una dintre cele mai recente fotografii postate de Rocsana Marcu pe rețele de socializare. Vedeta s-a pozat cu cațelușul ei, un bull terier, imbracata intr-o ținuta lejera. Despre ținuta Rocsanei Marcu, Iulia Albu nu a avut prea…

- Iulia Albu a criticat ținuta pe care Roxana ciuhulescu a purtat-o in ziua nunții ei cu Silviu Bulugioiu. Fashion-editorul Iulia Albu și-a spus parerea despre cum a fost Roxana Ciuhulescu mireasa la cea de-a doua nunta a sa. „Intotdeauna am admirat perseverența și naivitatea femeilor care, la a doua,…

- Dupa ce Iulia Albu a facut-o pițipoanca, Brigitte Sfat i-a dat replica. Fosta soție a lui Ilie Nastase se afla in prezent in Turcia, impreuna cu mai tanarul ei iubit, Cornel, alaturi de care a tot fost surprinsa in ultima perioada. Brigitte Sfat și iubitul ei au ajuns sub lupta fashion-editorului Iulia…

- Iulia Albu impresioneaza la fiecare aparitie, scrie viva.ro. Fie ca este vorba despre evenimente mondene, aparitii TV, vedeta alege tinute extravagante care imediat atrag atentia. Recent, aceasta a participat la Milano Fashion Week unde a acordat o multime de interviuri tocmai pentru ca outfit-ul…

- Laura Cosoi este printre vedetele comentate sEptEmana aceasta la "Martea NeagrE" a Iuliei Albu. Fashion-editorul a luat-o in vizor pentru ipostazele in care actrita se pozeazE alEturi de fiica sa.

- Laura Cosoi a fost luata in vizor de fashion-editorul Iulia Albu. Aceasta a comentat cele mai recente apariții ale vedetei și ipostazele in care s-a fotografiat alaturi de fiica sa. Iulia Albu și-a spus parerea despre ipostazele in care actrița laura Cosoi iși pozeaza copilul. „Laura Cosoi a devenit…