Stiri pe aceeasi tema

- Qualcomm a cheltuit miliarde de dolari incercand sa cumpere loialitatea companiei Apple. Acum compania a fost amendata de bratul antitrust al Uniunii Europene si somata sa achite o amenda de 1,2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Apple a fost „incoltita” de catre Qualcomm in 2011 cu…

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- Antreprenorul Elon Musk ar putea caștiga un bonus uriaș de 55 de miliarde de dolari de la producatorul de mașini electrice Tesla, al carei director general și acționar este, potrivit Reuters . Bonusul este legat de performanțele financiare și operaționale ale Tesla. Mai exact, cu cat aceasta produce…

- Producatorul de bauturi alcoolice Bacardi cumpara Patron Spirits International pentru suma de 5,1 miliarde dolari, intr-o mutare de a-si consolida pozitia pe piata americana, potrivit Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Autoritatile de la Beijing demareaza o campanie care vizeaza jocurile video, cu scopul de a elimina produsele "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.

- Autoritatea poloneza de reglementare a pietei financiare (KFN) a anuntat marti ca nu va aproba planul grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) de a infiinta o noua banca in Polonia, ceea ce ar ajuta la listarea cu succes a actualei subsidiare - Raiffeisen Bank Polska - pe Bursa de…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate luni dimineata…

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters. Oficiali…

- Banca de investitii Goldman Sachs Group Inc a estimat vineri ca rezultatele sale pe trimestrul al patrulea vor fi mai mici cu aproximativ cinci miliarde de dolari din cauza reformei fiscale promulgata recent de presedintele SUA, Donald Trump, transmite Reuters. Intr-un comunicat remis Autoritatii…

- Autoritatile kosovare ar dori sa puna sub semnul intrebarii infiintarea tribunalui special privind presupusele crime ale liderilor rebeliunii separatiste din anii 1998-1999, potrivit surselor diplomatice citate de AFP și Agerpres . O asemenea decizie „ar putea ruina” Kosovo si ar marca „optiunea izolarii”,…

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Un accident nefericit cu artificii s-a produs noaptea trecuta in Remedios",…

- Autoritatile europene pentru siguranta traficului aerian au cerut companiilor aviatice sa reaminteasca pasagerilor cum sa transporte in siguranta dispozitivele electronice cu baterii litiu-ion, in perioada aglomerata a sarbatorilor de iarna, din cauza riscului de incendiu, relateaza Reuters. Bateriile…

- Traditionala loterie de Craciun organizata în Spania, care se desfasoara la ora transmiterii acestor informatii la Madrid, va înmâna câstigatorilor din acest an premii totale de 2,4 miliarde de euro, iar cel mai mare premiu individual - denumit "El Gordo" - va fi de…

- Asiguratorii din Romania au incasat 1,5 miliarde de euro Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au inregistrat in primele noua luni ale anului prime brute subscrise (PBS) de 7,3 miliarde de lei, cu 6% peste aceeași perioada din 2016. PBS…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, Serghei Glaziev, a spus ca monedele virtuale pot ajuta bancile din Rusia sa ocoleasca sanctiunile internationale. Sanctiunile impotriva Rusiei au creat "o necesitate obiectiva" pentru monedele digitale, a afirmat Serghei Glaziev la o sedinta…

- Eurodeputatul Bela Kovacs, membru al partidului nationalist de opozitie Jobbik, a fost pus sub acuzaret de spionarea institutiilor Uniunii Europene in interesul Rusiei, au anuntat miercuri autoritațile maghiare, scrie Reuters. Dosarul a fost deschis in 2014, cand autoritatile maghiare au si depus o…

- Lufthansa și-a consolidat luna trecuta poziția de lider pe piața aviației achiziționand parți importante din rivala Air Berlin, cu suma de 210 milioane de euro (249 milioane de dolari). Lufthansa intenționeaza sa foloseasca activele Air Berlin pentru a-și extinde rapid subsidiara low-cost Eurowings.…

- Marea Britanie va avea nevoie de o "noua paradigma" pentru a vinde servicii financiare Uniunii Europene dupa Brexit, intrucat acordurile comerciale pe care UE le are cu tarile straine nu sunt suficient de complexe, a declarat ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, relateaza agentia Reuters.…

- Marea Britanie vrea reglementarea mai stricta a bitcoin si a altor monede virtuale prin extinderea aplicabilitatii regulilor Uniunii Europene referitoare la prevenirea spalarii banilor, astfel incat traderii sa fie obligati sa isi dezvaluie identitatile si sa raporteze activitatile suspecte, relateaza…

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie. In…

- Facebook Inc va extinde și in alte țari folosirea software-ului sau de recunoaștere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfașurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intenții suicidare, au anunțat luni reprezentanții celei mai mari rețele de socializare…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Grupul italian de utilitati Enel a prezentat marti noul sau plan strategic conform caruia, in perioada 2018-2020, va investi 24,6 miliarde de euro, din care 80% pe pietele mature precum Italia, Spania si SUA, precum si pentru a face retelele sale mai digitale, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- UPDATE, ora 18.05. S-a incheiat primul tur al votarii. Competitia finala se va da intre trei orase, Milano, Copenhaga si Amsterdam. In consecinta, Bucurestiul a iesit din cursa pentru a fi gazda Agentiei Europene a Medicamentului. In primul tur, Milano a obtinut 25 de voturi, iar Copenhaga si Amsterdam…

- Presedintele Parlamentului bulgar, Dimitar Glavchev, si-a dat demisia, vineri, pentru a evita rasturnarea politica, in timp ce tara se pregateste sa preia presedintia rotativa a Uniunii Europene in ianuarie, scrie Reuters.

- Premierul britanic Theresa May se pregateste sa propuna alte pana la 20 de miliarde de lire sterline (peste 22,3 miliarde de euro) Uniunii Europene (UE), in contul ”facturii Brexitului”, dezvaluie in editia de joi tabloidul The Sun, scrie Reuters, conform news.ro.In cazul in care nu se inregistreaza…

- Cel putin 11 persoane au murit, în Tanzania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit în timp ce se deplasa spre o destinatie turistica, informeaza site-ul agentiei Reuters. Avionul, de tip Cessna Caravan, decolase din oraselul Arusha cu destinatia Rezervatia naturala Serengeti,…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de peste zece miliarde de yuani (1,51 miliarde de dolari), in primele trei minute ale Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, transmit Bloomberg si Reuters.

- Eurobank spera sa semneze un acord pana la sfarsitul acestei luni. Partile finalizeaza ultimele formalitati pentru semnarea acordului, se arata intr-un comunicat al Eurobank, citat de Agerpres. Conform acordului incheiat cu autoritatile de concurenta din Uniunea Europeana, pana in 2018 Eurobank trebuie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a indemnat joi Europa sa ia atitudine impotriva separatismului, intr-un moment in care demersurile vizand independenta Cataloniei au creat profunde diviziuni in Spania, relateaza Reuters. "Nationalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze",…

- "Naționalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze", a spus Juncker intr-un discurs susținut la Universitatea din Salamanca, unde i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa."Nu putem sta cu brațele incrucișate, a venit timpul sa facem ce trebuie facut. Spun 'nu' oricarei…

- La initiativa Frantei si Germaniei, dar si in contextul Brexitului, 20 de state membre ale Uniunii Europene (UE) vor semna lunea viitoare la Bruxelles un pact de aparare menit finantarii si dezvoltarii infrastructurii militare comune, transmite Reuters online.

- Daca liderul catalan destituit Carles Puigdemont nu se va prezenta in instanța, procedura normala prevede ca impotriva sa sa fie emis un mandat de arestare, a declarat președintele Curții Supreme a Spaniei, joi, potrivit Reuters. "Când cineva nu apare dupa ce a fost citat de un…

- Plațile anuale nete ale Marii Britanii catre bugetul Uniunii Europene au scazut in 2016 la 9,4 miliarde de lire sterline (12,4 miliarde de dolari) - cel mai redus nivel din ultimii patru ani - fața de 10,5 miliarde de lire sterline in 2015, arata datele prezentate marți de Oficiul Național de Statistica…

- 'Nu a fugit din Barcelona', a dat asigurari Bekaert, care a insistat ca Puigdemont 'are dreptul' sa se afle in Belgia, dat fiind ca 'nu exista nimic impotriva lui'.Intrebat daca Puigdemont va cere azil in Belgia, avocatul a declarat ca pastreaza 'deschise toate ușile', dar ca 'nu s-a decis…

- Pentru ca un cetațean european sa poata cere azil in Belgia trebuie sa existe semnale clare de persecuție, și nici aceasta condiție nu este suficienta, pentru ca in plus este nevoie ca cel persecutat sa se afle in imposibilitatea de a fi aparat in propria sa țara, a explicat Dirk Van den Bulcke la…

- Parlamentul Cataloniei a anulat o reuniune prevazuta pentru marți in urma deciziei guvernului de la Madrid de a prelua controlul asupra regiunii, a declarat luni o sursa parlamentara, confirmand astfel ca legislativul regional a acceptat ordinul de dizolvare venit din partea executivului central,…