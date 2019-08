Italia comemoreaza un an de la prabusirea viaductului rutier Morandi din Genova, soldata cu 43 de morti la 14 august 2018, ceremonia de miercuri urmand sa aiba loc in contextul crizei politice declansate de Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), prin ruperea de facto a coalitiei de guvernare cu Miscarea 5 Stele (M5S, populist si antisistem), transmite AFP.



La comemorarile de la Genova vor fi prezente personajele principale ale crizei: presedintele Sergio Mattarella, singurul care are atributul de a dizolva parlamentul si de a convoca alegeri, ministrul de interne Salvini,…