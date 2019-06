Israelul, anexare teritorii din Cisiordania. Ambasador american: Are dreptul!

Intr-un interviu publicat sambata de ziarul New York Times, Friedman a refuzat sa spuna cum ar reactiona Washingtonul in cazul anexarii de catre Israel a unor teritorii palestiniene, in schimb a remarcat: "Intr-adevar nu avem un punct de vedere pana nu intelegem in ce masura, in ce conditii, de ce are sens, de ce este buna pentru Israel, de ce este buna pentru regiune, de ce nu creeaza mai multe probleme decat rezolva", scrie Agerpres.

"Toate acestea sunt lucruri pe care as dori sa le intelegem, si nu doresc sa ma pronunt dinainte", a spus ambasadorul.

