- Cursul valutar tinde sa se aprecieze, iar una dintre cauze ar putea fi vanzarea de valuta de catre traderii care cumpara cereale din Romania, a afirmat, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la audierile din Comisiile pentru Buget din Camera Deputatilor si Senat. "Nu…

- Un posibil impact al aducerii in tara a rezervei de aur a Romaniei ar fi cresterea costurilor cu care tara se imprumuta, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la audierile din Comisiile pentru Buget din Camera Deputatilor si Senat. "Banca Naţională a României…

- Inițial, nominalizarea lui Isarescu pentru un nou mandat la BNR a incins spiritele in PSD, insa social - democrații au acceptat propunerea premierului Viorica Dancila și a șefului ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Citeste si: PSD si PNL au anuntat propunerile pentru CA al BNR. Viorica Dancila…

- Actualul guvernator al Bancii Naționale a Romaniei – susținut de Coaliția PSD-ALDE – are mari șanse sa obțina un nou mandat in fruntea instituției. Dupa ce oficialul BNR a raspuns, marți, intrebarilor primite la audierile din Comisiile de specialitate de la Parlament, s-a dat un vot. In urma caruia…

- Un posibil impact al aducerii in tara a rezervei de aur a Romaniei ar fi cresterea costurilor cu care tara se imprumuta, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la audierile din Comisiile pentru Buget din Camera Deputatilor si Senat. "Banca Nationala a Romaniei a spus…

