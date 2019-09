Iranul ameninta SUA: Bazele si navele americane se afla in raza de actiune a rachetelor noastre

Stiri pe aceeasi tema

- Doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac de drona sambata, fiind revendicat in cursul zilei de rebelii yemeniti. Operatiunea a fost condamnata de SUA, secretarul de stat Mike Pompeo acuzand Iranul ca a lansat un atac fara precedent impotriva aprovizionarii energetice…

- Atacurile cu drone contra a doua instalatii petroliere in Arabia Saudita au provocat oprirea "temporara" a productiei acestora, lucru care a afectat aproape jumatate din productia gigantului petrolier national Aramco, a anuntat sambata ministrul saudit al Energiei, citat de AFP, conform news.ro.Atacul…

- In contextul amenințarilor lansate de Statele Unite la adresa Iranului dupa bombardarea de catre Yemen a unor rafinarii din Arabia Saudita, un comandant al Gardienilor Revolutiei din Iran a declarat ca bazele militare si aeronavele Statelor Unite din regiune se afla in raza de actiune a rachetelor balistice…

- Declarațiile comandantului au fost facute in contextul in care Statele Unite au acuzat Iranul ca a efectuat atacurile asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, amplificand conflictele din Orientul Mijlociu. Doua instalatii petroliere din Arabia Saudita au fost afectate de incendii…

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a explicat, luni, cum trebuie sa procedeze Banca Nationala pentru a se pune in aplicare legea repatrierii aurului, initiata de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, care urmeaza sa intre in vigoare. "BNR trebuie sa intocmeasca un plan de repatriere a aurului,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat luni, la Jeddah, oras-port in vestul Arabiei Saudite, cu regele Salman, in cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a construi o coalitie globala impotriva Iranului, transmite dpa. Vizita a avut loc intr-un context de escaladare…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat duminica ca se va deplasa in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre criza din relatia cu Iranul, dupa o noua escaladare a tensiunilor dintre Washington si Teheran, informeaza AFP. "Vom discuta despre modul de a ne asigura ca…

- Hook a fost audiat in Congres referitor la sprijinul Washingtonului fata de Arabia Saudita, marele rival al Teheranului. Secretarul de stat Mike Pompeo ''a indicat in mod clar ca suntem hotarati sa facem in asa fel ca fiecare persoana responsabila sa dea socoteala'', a spus Hook. ''Procurorul…