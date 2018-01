Iran: Limba engleza a fost interzisa in scolile primare, pentru ca deschide drumul pentru o invazie culturala vestica

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a interzis invatarea limbii engleze in scolile primare, a anuntat un responsabil din sectorul educatiei, dupa ce liderii islamici au estimat ca invatarea timpurie a acestei limbi deschide calea „invaziei culturale” occidentale, transmite agentia Reuters.

- Iranul a interzis învatarea limbii engleze în scolile primare, a anuntat un responsabil din sectorul educatiei, dupa ce liderii islamici au estimat ca învatarea timpurie a acestei limbi deschide calea „invaziei culturale” occidentale, transmite agentia Reuters.…

- Iranul a interzis limba engleza in scolile primare. Iranul a interzis invatarea limbii engleze in scolile primare, a anuntat un responsabil din sectorul educatiei, dupa ce liderii islamici au estimat ca invatarea timpurie a acestei limbi deschide calea ‘invaziei culturale’ occidentale, transmite Agerpres…

- Iranul a interzis invatarea limbii engleze in scolile primare, a anuntat un responsabil din sectorul educatiei, dupa ce liderii islamici au estimat ca invatarea timpurie a acestei limbi deschide calea 'invaziei culturale' occidentale, transmite agentia Reuters. 'Invatarea limbii…

- Anuntul a fost facut de un oficial al departamentului Educatie. „Predarea limbii engleze in scolile guvernamentale si non-guvernamentale primare ca parte a programei oficiale este impotriva legii si reglementarilor", a spus Mehdi Navid-Adham, seful Consiliului de Invatamant Superior, citat de Reuters.…

- Iranul a interzis predarea limbii engleze in scolile primare, dupa ce liderul suprem al tarii a spus ca invatarea acestei limbi a deschis drumul pentru o „invazie culturala” vestica.Anuntul a fost facut de un oficial al departamentului Educatie, scrie news.ro. Citește și: EXCLUSIV!…

- Mai multe locuinte si sedii ale unor companii au fost avariate in urma inundatiilor produse miercuri pe coasta de vest a Irlandei, unde furtuna Eleanor a generat precipitatii abundente si vanturi care au inregistrat viteze de pana la 155 de kilometri pe ora, informeaza Reuters. Furtuna…

- Zeci de persoane au murit și sute au fost aruncate în închisoare, în Camerun, dupa ce mai oamenii au ieșit în strada pentru a cere ca limba engleza sa fie folosita în școli și în salile de judecata. Guvernul camerunez a arestat numeroși activiști anglofoni,…

- Turcia s-a declarat marti preocupata in legatura cu miscarea de protest fata de dificultatile economice si fata de putere care agita Iranul incepand de joi si a avertizat in legatura cu ''interventiile straine'', relateaza AFP, DPA si Reuters. ''Turcia este preocupata…

- Yoandri, artistul Global Records Latin de origine cubano-americana, le face o surpriza fanilor sai odata cu cel mai recent single și cu videoclipul acestuia: „Cherry on top”. Piesa reprezinta o premiera și un nou inceput pentru Yoandri, care lanseaza acum prima sa melodie in engleza. „ este prima mea…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a salutat in acordul dat vineri de liderii Uniunii Europene pentru trecerea la faza a doua a negocierilor 'un pas important' in drumul spre Brexit, informeaza AFP si Reuters.'Astazi (vineri) este un pas important pe drumul unui Brexit lin si ordonat si elaborarea…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- In proiectul de lege de modificare a Legii educației naționale privind liceele agricole, adoptat luni de Senat, in calitate de for decizional, a trecut și un amendament al UDMR care prevede ca școlile cu predare in limbile minoriatilor nationale pot fi infiintate, pe langa ministerul Educatiei, si de…

- Mai multe țari din Uniunea Europeana ofera, in aceasta perioada, sute de locuri de munca pentru doritorii salajeni. Cele mai mult eposturi sunt in agricutura, la cules de zmeura și capșuni, ingrijire batrani, mecanici, sudori sau forjori. In Belgia se cauta un operator masina de indoit cu forma libera…

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzațiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anunțat media de stat iraniene, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți ca Iranul comite ''acțiuni…

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzatiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anuntat media de stat iraniene, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marti ca Iranul comite 'actiuni…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Libanul a fost "deturnat" de catre Hezbollah si va putea sa prospere numai daca organizatia siita sustinuta de catre Iran va dezarma, a declarat vineri ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Libanul va supravietui sau va…

- Limba romana este mai usor de invatat decat germana pentru vorbitorii de engleza. De asemenea, aceste persoane invata mai repede sa se exprime in limba rusa decat in ungara, potrivit specialistilor de la Foreign Service Institute (FSI) din Statele Unite, care au alcatuit cu aceasta ocazie o harta…

- Limba romana este mai ușor de invațat decat germana pentru vorbitorii de engleza. De asemenea, aceste persoane invața mai repede sa se exprime in limba rusa decat in ungara, potrivit specialiștilor de la Foreign Service Institute (FSI) din Statele Unite, care au alcatuit cu aceasta ocazie o harta…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlüt Cavusoglu, a declarat ca președintele Recep Tayyip Erdogan a obținut, vineri, asigurari de la omologul sau american, Donald Trump, potrivit carora SUA nu vor mai furniza arme milițiilor kurde din Siria, relateaza Reuters și AFP citate de Agerpres.…

- Contrar asigurarilor date de ministrul Educației la finalul saptamanii trecute, manualele inca nu au ajuns la toți elevii claselor a V-a, chiar daca termenul de livrare a expirat vineri, 17 noiembrie. Elevii suceveni inca nu au manuale la opt discipline: Biologie, Educație Muzicala, Limba moderna 1…

- O profesoara de engleza de la Scoala Gimnaziala "Sfantul Andrei" din Capitala este acuzata de mai multi parinti ca-si umileste elevii in timpul orelor. Pe un grup online, parinții au povestit scenele greu de imaginat. "Eu una nu sunt de acord cu atitudinea si comportamentul acesta fata de…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București va face verificari la Școala Gimnaziala "Sfantul Andrei" in cazul unei profesoare de Limba engleza care ar fi facut poze unor elevi care nu și-au facut tema. "Știm înca de ieri ca exista un grup de discuții al…

- Ministrul de externe libanez Gebran Bassil a declarat, vineri, ca criza declansata de demisia prim-ministrului tarii face parte dintr-o "incercare de a crea haos in regiune", au relatat posturile de televiziune locale, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Saad al-Hariri a renuntat la functia…

- Ce face diferit un curs de limba engleza in weekend este faptul ca are loc doar in prima jumatate a zilei, are cea mai inalta productivitate și are cea mai mare implicare a cursantului in procesul de studiere a limbii engleze.

- Iranul a anuntat marti incheierea operatiunilor de salvare in zonele afectate de puternicul seism produs duminica noaptea in urma caruia si-au pierdut viata cel putin 450 de persoane iar alte cateva mii au fost ranite, informeaza Reuters citand televiziunea nationala, scrie agerpres.ro. ''Operatiunile…

- Un cutremur a fost resimtit duminica seara pe o mare parte din teritoriul Irakului, inclusiv la Bagdad, transmit agentiile internationale de presa. Serviciul de monitorizare geologica din Statele Unite (USGS) a anuntat initial ca magnitudinea seismului a fost de 7,2, iar ulterior si-a revizuit estimarea…

- Scriitorul Radu Paraschivescu deschide, in aceasta ediție a „Pastilei de limba”, cateva meniuri in engleza ale unor restaurante romanesti. De multe ori, meniul vine cu surprize neplacute.

- Arabia Saudita acuza Libanul ca i-a declarat razboi din cauza agresiunilor comise de gruparea siita Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta reprezentand o escaladare dramatica a crizei care ameninta sa destabilizeze mica tara araba, scrie Reuters, conform news.ro.Libanul a ajuns in centrul…

- Arabia Saudita afirma ca Libanul i-a declarat razboi din cauza agresiunilor comise de gruparea siita Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta reprezentand o escaladare dramatica a crizei care ameninta sa destabilizeze mica tara araba, scrie Reuters. Libanul a ajuns in centrul unei rivalitati regionale…

- Prim-ministrul libanez Saad al-Hariri a demisionat sambata intr-o emisiune televiziata, spunand ca se teme pentru ca este tinta unui complot pentru a fi omorat, relateaza Reuters. De asemenea, acesta a criticat Iranul si aliatul sau libanez Hezbollah.

- Timp de o saptamana, la Scoala Gimnaziala ,,Singidava” Cugir s-a derulat proiectul ,,Poveste de toamna”, un demers gandit din perspectiva unei imbinari a elementelor de cultura si civilizatie romaneasca cu cele apartinand culturii si civilizatiei anglo- saxone și in cadrul caruia s-a depanat o frumoasa…

- Parintii sustin ca, din acest motiv, invatatoarea comunica dificil cu celelalte sectii, ii este greu sa adapteze programa scolii (in franceza) sau sa iasa in conditii de siguranta cu copiii in conditiile in care nu stapaneste bine franceza sau engleza. Contactata de HotNews.ro, invatatoarea Iulia Dragomir…

- Romania se numara printre primele țari din lume vorbitoare de limba engleza. O arata o harta care evalueaza cat de bine ințeleg și se exprima in engleza locuitorii din țarile lumii, informeaza Digi24.Prima in top este Olanda, care a urcat de pe al doilea loc, in 2014, pe primul, in 2015. Al…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa și nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internaționale, a declarat duminica președintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul naționale de televiziune, relateaza Reuters. ''Am construit, construim și…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa si nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internationale, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul nationale de televiziune, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. 'Am construit,…

- E momentul sa le spunem traducatorilor de film din Romania ca adjectivul „energetic" din engleza inseamna „energic" sau „plin de energie” cand se refera la un animal sau la o fiinta omeneasca. Nu avem cum sa spunem „Tom este un baiat energetic” decat daca vrem sa ne facem de ras.

- Romania este una dintre tarile in care limba engleza ese foarte bine inteleasa si vorbita. Asa arata o harta internationala publicata recent de Education First, potrivit careia Romania este peste state precum Franta, Spania, Italia sau Grecia.

- Cea mai interesanta zi pentru limba engleza e cea in care New Marist Institute of Public Opinion prezinta rezultatele sondajului sau anual. Mai exact, institutul dezvaluie care sunt cele mai enervante fraze si cuvinte din vocabular. Anul acesta, marele castigator a fost cuvantul "whatever", care isi…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un atac impotriva președintelui american Donald Trump in urma tentativelor acestuia de a retrage SUA din acordul internațional privitor la programul nuclear iranian, transmit DPA, AFP și Reuters. 'Ar fi o pierdere de vreme…

- Partidul Democrat a decis sa puna moratoriu pe optimizarea scolilor pentru a evalua ultimii zece ani de cand se realizeaza acest proces. Declaratia a fost facuta de ministrul Educatiei, culturii si cercetarii, Monica Babuc, in cadrul emisiunii „Fabrika” de la Publika TV, transmite IPN.

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, fosta ministra a Educației, considera ca liderul democraților, Vlad Plahotniuc, nu ar avea dreptul moral „de a vorbi” despre acest domeniu. Comentariul vine dupa ce Vlad Plahotniuc a anunțat astazi un moratoriu asupra inchiderii școlilor…

- Traian Trandafirescu, un elev din Ploiești in varsta de aproape 18 ani, a devenit un model pentru alți tineri autodidacți de varsta lui. Traian face performanța intr-un domeniu care, puțin probabil, va fi predat in liceele ploieștene in urmatorii ani sau zeci de ani. Traian a inceput sa invețe…

- Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel și premierul britanic Theresa May au publicat vineri o declarație comuna in care avertizeaza Statele Unite sa nu ia decizii unilaterale care ar putea afecta acordul nuclear cu Iranul, informeaza Reuters. Dupa ce președintele…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu i-a cerut ministrului ucrainean de Externe, Pavlo Klimkin, predarea materiilor in limba romana materna in școlile romanilor din Ucraina, se arata intr-un comunicat remis vineri AGERPRES. Conform sursei citate, Constantin Codreanu, președinte al Comisiei…

- Presedintele fractiunii PLDM, Tudor Deliu, anunta ca a fost gasit numarul minim necesar de 34 de semnaturi pentru initierea procedurii de modificare a Constitutiei in ceea ce priveste limba oficiala a Republicii Moldova. In aceste conditii, parlamentarul a anuntat ca proiectul de lege va fi expediat…

- Marea Britanie nu va face speculatii despre ceea ce se va intampla daca Statele Unite ar decide sa se retraga din acordul nuclear cu Iranul, a declarat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialul britanic a mai afirmat ca Guvernul de…