Inaltpreasfintitul Teofan, mitropolit al Moldovei si Bucovinei, a implinit ieri 59 de ani, iar credinciosii si clerul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei i-au inchinat acestuia urari de sanatate si de indelunga viata in sanul bisericii. IPS Teofan s-a nascut in 19 octombrie in localitatea Cerbu, judetul Arges, a urmat scoala generala in comuna natala si a continuat studiile la Seminarul Teologic din Craiova, apoi la Institutul Teologic de Gr (...)