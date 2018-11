Stiri pe aceeasi tema

- "N-am mai trait niciodata o asemenea atmosfera", a declarat la microfoanele postului RMC Sport goalkeeperul roman Ionut Radu, integralist duminica la Genoa in derby-ul local cu Sampdoria, incheiat 1-1, pe teren propriu, in etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Italiei. "Le multumesc coechipierilor…

- Genoa și Sampdoria se infrunta in episodul cu numarul 117 al Derby della Lanterna. Ionuț Radu este titular in poarta gazdelor. Probabil cea mai aprinsa rivalitate din Italia genereaza intotdeauna un spectacol senzațional in tribune. Lucrurile nu au fost mai prejos nici de data asta. Gazdele au colorat…

- Genoa și Sampdoria se infrunta in "Derby della Lanterna", astazi, de la 21:30. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport. live de la 21:30 » Genoa - Sampdoria Urmarește AICI partida liveTEXT Echipele de start Genoa: I. ...

- Inter nu a avut mila de Ionut Radu! Genoa a fost calcata in picioare de trupa lui Spalletti: romanul isi va aminti cu groaza "cosmarul" trait pe "Meazza". Statistica ingrijoratoare pentru portarul nationalei de tineret

- Genoa, cu portarul Ionuț Radu titular, a fost invinsa pe San Siro de AC Milan, scor 1-2. Milan a desschis repede scorul, in minutul 4. Suso a șutat puternic de la 20 de metri, iar potarul roman nu a putut interveni. Genoa a egalat in repriza a doua, dupa ce Romagnoli a deviat in propria poarta o centrare.…

- Napoli, care a scapat printre degete victoria cu PSG, la mijlocul saptamanii trecute (2-2), in Liga Campionilor, a reusit sa smulga egalul pe teren propriu, 1-1, cu AS Roma, duminica seara, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Italiei. El Shaarawy (14) a deschis scorul pentru ''giallorossi'',…

- Publicatia din Italia, Corriere dello Sport, scrie ca portarul echipei nationale a Romaniei U21, Ionut Radu, va fi tinut pe banca in deplasarea la Torino pentru meciul din etapa a noua din Serie A, Juventus - Genoa.

- Ionuț Radu a aparat in ultimele doua meciuri poarta lui Genoa și acum spera sa ramana intre buturi și la partida cu Juventus, care va fi peste doua etape. "Sper sa fiu in poarta pentru meciul cu Juventus, dar momentan ne gandim la meciul cu Parma. Apoi vreau calificarea cu naționala, care e foarte importanta…