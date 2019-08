Stiri pe aceeasi tema

- In cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, Eusebiu, care a venit in Thailanda pentru a-si gasi singur raspunsul la intrebarea daca vede sau nu un viitor alaturi de iubita de acasa se va apropia si mai mult de adevar. In urma unui Bonfire in care barbatul…

- Desparțire neașteptata in randul protagoniștilor de la „Insula Iubirii”. Dupa ce i-a jurat iubire veșnica partenerului sau, Maria Ilioiu a decis sa puna capat relației pe care o avea de mai multa vreme.

- Fosta concurenta si actuala ispita de la Insula Iubirii a dezvaluit ca gropitele din obrajii ei nu sunt naturale, așa cum credea toata lumea. Cea care i-a fost iubita lui Aurel a dezvaluit ca și-a obținut gropițele la varsta de 18 ani. „Am avut pierceing-uri in obraji la 18 ni fix pentru a ramane cu…

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel, alaturi de care a venit in Thailanda sezonul trecut, și-a gasit fericirea in brațele lui Matalin, tanarul care recent a cerut-o in casatorie. Cea care s-a intors in Thailanda ca și ispita in acest sezon, pentru a-i da planurile peste cap lui Aurel, le-a aratat prietenilor…

- Ionut Gojman a fost, in sezonul cu numarul 4, unul dintre cei mai controversati concurenti. A ramas la "Insula Iubirii" ca ispita si multi s-au intrebat ce a considerat el ca il recomanda pentru acest rol. Invitat in platoul emisiunii "Xtra Night Show", Ionut Gojman a elucidat misterul!

- Bianca Pop, controversata ispita de la "Insula Iubirii" a vorbit despre sarutul cu Bogdan, concurentul care, la doar trei ore de cand a ajuns in Thailanda, a picat in ispita si nu doar cu una dintre frumoasele femei ale insulei!

- Soc la "Insula Iubirii"! Dana, ispita de care Aurel era indragostit pana peste cap, a parasit competitia in aceasta seara. Locul ei insa, a fost luat de nimeni alta decat fosta lui iubita, Alexandra!