Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice au declarat ca intrarea intr-o alianța a ALDE cu Pro Romania va conduce automat la o rupere a alianței cu PSD. Victor Ponta a pus o condiție clara ALDE, pentru formarea unei alianțe: ieșirea de la guvernare.Citește și: ALERTA - Tariceanu anunța ca s-a SEMNAT alianța intre ALDE…

- Ion Cristoiu a relatat vineri la Antena 3 o discuție cu un „lider PSD” caruia nu i-a dat numele si a spus ca social-democratul a facut o apreciare „geniala” anume ca fiecare luna in care PSD mai sta la guvernare inseamna un an de opoziție.„Dancila in sondajul din 25 iulie are 7%. Nu e facut…

- Bâlbele instituțiilor implicate direct în cazul tragic al adolescentei disparute la Caracal nu sunt cauzate numai de incompetența, ci și de încercarile de a ascunde faptul ca sume uriașe investite în aceste domenii s-au risipit,

- Deși actualul președinte pare sa nu aiba adversar în momentul de fața, lucrurile nu sunt foarte clare nici pentru Iohannis, spune într-un interviu, pentru PS News, sociologul Vasile Dâncu, directorul IRES.

- "Eu nu as exclude in continuare candidatura domnului Tariceanu la prezidentiale. Asa a fost si in 2014, atunci au candidat si dl Ponta, si dl Tariceanu si nu au fost probleme. In primul tur, dl Ponta a obtinut 40 la suta, si dl Tariceanu 7 la suta. Eu ma gandesc la o intrare la guvernare a Pro Romania…

- Ion Cristoiu afirma ca desemnarea Laurei Codruța Kovesi procuror-șef european ține mai mult de batalia externa, iar șansele fostei șefe DNA de a ocupa acest post depind de președintele Franței, Emmanuel Macron.Jurnalistul a afirmat joi, la emisiunea Gandurile lui Cristoiu, ca daca Laura Codruța…

- Rares Bogdan n-a candidat la europarlamentare pentru a merge la Bruxelles, ci pentru a face cariera la Bucuresti, dar si-a pierdut statutul de vedeta dupa ce a ratat preluarea sefiei PNL Bucuresti, este de parere Ion Cristoiu.

- Ion Cristoiu vorbește despre prezența mare la vot in ziua alegerilor europarlamentare și a referendumului și spune ca avem in fața cea mai mare surpriza a ultimilor ani."Am fost la vot și este o atmosfera nediferita fața de cea traita la alegerile din ultimii ani. Coada cea mai mare e la liste…