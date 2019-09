Stiri pe aceeasi tema

- „In chestiunea procurorului șef european pot confirma ca am comunicat doamnei ambasador Odobescu opinia mea despre candidatura doamnei Kovesi. I-am comunicat ca eu, președintele Romaniei sunt pentru doamna Kovesi la funcția de procuror-șef european”, a declarat Klaus Iohannis. Viorica Dancila…

- "A fost opinia altor state membre, repet, punctul meu de vedere, ca legea trebuie respectata, in fata legii toti trebuie sa fim egali si ca este important ca inainte de a ocupa un post sa poti sa clarifici toate acuzatiile care planeaza asupra persoanei tale. Ma intreb, daca doamna Codruta Kovesi…

- "Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe langa Uniunea Europeana (COREPER), prin care s-a exprimat un sprijin larg in favoarea candidaturii doamnei Laura Codruța Kovesi pentru poziția de procuror șef al Parchetului European.…

- Klaus Iohannis i-a cerut, joi, ambasadorului Romaniei la UE, Luminița Odobescu, sa voteze pentru desemnarea Laurei Codruța Kovesi in Consiliul COREPER. Potrivit unor surse citate de Digi24, Romania a votat pentru desemnarea fostei șefe a DNA in funcția de procuror-șef european. Președintele a contactat-o…

- "De acum este doar o formalitate ce urmeaza pentru Laura Codruta Kovesi. Marti, la Parlamentul European, se va intra intr-o negociere formala cu reprezentantii Consiliului. Va avea loc si conferinta presedintilor Parlamentului, in urmatoarele trei sau patru saptamani, moment in care va fi conferit…

- Dosarele in care este cercetata fosta șefa a DNA nu au contat pentru autoritațile decidente Consiliul UE, in formatul COREPER (ambasadorii statelor membre), a votat pentru susținerea Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Parlamentul European – cealalta instituție implicata in numire,…

- Decizia a fost luata cu 17 voturi din 22. Consiliul COREPER s-a reunit joi pentru a discuta despre primul șef al parchetului european, funcție pentru care candideaza Laura Codruța Kovesi. Urmatorul pas pentru Kovesi este votul de validare in Parlamentul European. Guvernul Romaniei…

- ”Maine este o zi decisiva. Consiliul Uniunii Europene se va pronunta asupra candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror sef al Parchetului European. Sunt convins ca eforturile diplomatice ale presedintelui Klaus Iohannis si ale Partidului National Liberal vor da roade si ca un roman…