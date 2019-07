Investiţie în valoare de 300.000 euro, la Bazinul Olimpic din Reşiţa, printr-un proiect transfrontalier România-Serbia "In cadrul acestui proiect cu finantare europeana au fost realizate o serie de investitii in infrastructura, echipamente pentru protectia mediului si utilizarea durabila a resurselor naturale la Complexul Municipal de Sport si Sanatate 'Ioan Schuster' din Resita, valoarea totala a investitiei fiind de aproximativ 300 mii euro. Astfel ca, o data cu finalizarea lucrarilor, 30 de elevi din Pancevo au venit in orasul nostru pentru o confruntare amicala si pentru socializare cu elevii resiteni", afirma purtatorul de cuvant al Primariei Resita, Andrei Apostol, printr-un comunicat remis, luni, AGERPRES.



