Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat joi speranța ca noua conducere a Comisiei Europene va realiza în cele din urma ce efecte daunatoare în plan economic au avut sancțiunile introduse împotriva Rusiei din cauza rolului jucat de Moscova în cadrul crizei din Ucraina, informeaza…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat joi speranța ca noua conducere a Comisiei Europene va realiza in cele din urma ce efecte daunatoare in plan economic au avut sancțiunile introduse impotriva Rusiei din cauza rolului jucat de Moscova in cadrul crizei din Ucraina, informeaza agenția Tass,…

- Vladimir Putin s-a intalnit, joi, cu Papa Francisc, in cadrul unei vizite de o zi in Italia, unde a avut o intrevedere și cu președintele și premierul italian. Președintele rus a ajuns la Vatican cu 50 de minute mai tarziu dupa ora prevazuta, aceasta fiind a treia oara cand Putin intarzie la o intalnire…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca este pregatit sa poarte discuții cu omologul sau american Donald Trump daca și cealalta parte este de acord, adaugând ca lansarea candidaturii lui Trump pentru un al doilea mandat ar putea complica relațiile dintre SUA și Rusia, relateaza Mediafax…

- Papa Francisc îl va primi în 4 iulie la Vatican pe presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat joi Sfântul Scaun, potrivit AFP. Va fi a doua întâlnire a Suveranului Pontif și a liderului de la Kremlin și prima dupa întâlnirea istorica dintre Patriarhul Kirill…

- 'Pot confirma ca Sfantul Parinte il va primi in audienta la Vatican pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, pe 4 iulie viitor', a declarat purtatorul de cuvant interimar al Vaticanului, Alessandro Gisotti. Intrevederea va fi cea de-a doua intre papa Francisc si presedintele Putin, dupa precedenta…

- 'Cred ca OMV nu are nici cea mai mica intentie de a iesi din proiectul Nord Stream 2', a afirmat Van der Bellen la Soci, intr-o conferinta de presa televizata. Nord Stream 2 va transporta gaz rusesc direct spre Germania, prin Marea Baltica, ocolind rutele continentale din estul Europei. Statele Unite…

- Trump a precizat ca a discutat cu omologul sau rus subiecte precum Coreea de Nord, Ucraina si Venezuela, dar si despre comert si arme nucleare. In aceleasi mesaje, el a precizat ca au discutat despre ancheta americana privind implicarea Rusiei in sistemul politic american, inclusiv in alegerile…