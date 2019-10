Întreruperi de curent și gaz în municipiul Brașov și alte localități din județ. Ce zone sunt afectate Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica in municipiul Brașov și in mai multe localitați din județ, in zilele de joi și vineri (24-25 octombrie), pentru efectuarea de lucrari. Astfel, in cursul zilei de astazi, 24 octombrie, se intrerupe curentul electric, conform urmatorului program: in municipiul Codlea, pe strada Nordului nr. 8, 12 și 17 scara B, in intervalul orar 08.00-11.00in municipiul Brașov, pe strazile Egalitații, Protopop Vasile Saftu și Valea Tei, intre orele 08.00-16.00in Maieruș, pe strada Extravilan, in intervalul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

