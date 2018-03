Stiri pe aceeasi tema

- Grupul MOL și JSR Corporation anunta inaugurarea fabricii de cauciuc sintetic (S-SBR). Combinatul utilizeaza tehnologie de ultima ora și va produce anual 60.000 de tone de cauciuc sintetic, creand peste 100 de noi locuri de munca. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, Președintele și Directorul General…

- Ca urmare a fenomenelor meteorologice deosebite produse in ultimele ore in județul Buzau, a fost afectata parțial o linie electrica aeriana de 20 kV și 5 posturi de transformare. In acest moment este intrerupta alimentarea cu energie electrica a unui numar de 400 de abonați din localitatea Bradeanu.…

- Prognoza meteo pentru București, in perioada 15-18 martie. Vremea ramane placuta, cu ploi putine, pana aproape de finalul saptamanii. Apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti. Joi, 15 martie, va fi din nou o zi calda, cu maxime de pana la 18 grade Celsius,…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de miercuri, 14 martie, pe mai multe strazi din Municipiul Brașov, dupa cum urmeaza in intervalul 8.00 – 11.00, pe Ucenicilor 30-3 și Paraului…

- Aproape jumatate dintre directorii generali din Romania sunt increzatori in mersul economiei globale, 38% dintre ei sunt foarte increzatori in perspectivele de dezvoltare ale companiilor lor, insa infrastructura deficitara este mentionata ca principala amenintare la dezvoltarea afacerilor.

- Primaria Brașov anunța ca, incepand de luna viitoare, reincepe procedurile de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale ramase libere, in Municipiul Brașov. Prima procedura va avea loc pe data de 16 aprilie, la Primaria Brașov, fiind vizata zona Astra I (intre Calea Bucuresti nr. impare – Saturn…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti va intalni formatia Metz Handball in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, cu mansa tur pe teren propriu, programul meciurilor fiind stabilit duminica, dupa incheierea partidelor din grupa principala II a competitiei.CSM Bucuresti a incheiat grupa…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Alba a anunțat intreruperi de furnizare a energiei programate pentru perioada 13.03.2018-16.03.2018. Motivul acestor intreruperi il constituie lucrarile de intretinere, revizii, reparatii efectuate la instalatiile electrice din zonele respective. Marti,…

- Programul intreruperi in regiunea Banat 12 – 18 martie 2018 Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, E – Distributie Banat anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in timpul lucrarilor dupa programul…

- SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A. Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica in municipiul Turda, in zilele de 12, 13, 14 și 28 martie 2018. Read More...

- Mai multi localnici din satul Tarnova, unde doi tineri au fost gasiti impuscati intr-un bar miercuri dimineata, au declarat pentru News.ro ca presupusul criminal, care s-ar fi sinucis, era un "scandalagiu". Rafael Emanuel Neamtiu, care avea 23 de ani, locuia in Tarnova cu tatal sau si mama…

- Cofondatorul Microsoft si al doilea cel mai bogat om din lume, Bill Gates, si-a exprimat saptamana trecuta convingerile cu privire la criptomonede, sustinand ca factorul de anonimitate din spatele acestora nu este „un lucru bun” si a subliniat faptul ca societatea beneficiaza atunci cand guvernele…

- Polițiști din cadrul Secției 3, in timp ce efectua azi noapte serviciul de patrulare, au depistat pe Calea București pe S. Emilian, de 23 de ani, din Craiova, in timp ce conducea un autoturism, avand autorizația de circulație provizorie expirata ...

- Dieta cu goji. Sfaturi si reteta VIDEO A venit vremea pentru dieta! Incearca dieta cu fructe goji, dar numai in combunatie cu o cura de slabire bazata pe mai putine calorii. Cura de slabire cu fructe goji Fructele goji ofera multa energie, deoarece conțin carbohidrați complecși și antioxidanți…

- Tipul mesajului : Avertizare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 24-02-2018 Ora : 13:00 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții. Fenomene : conform textelor; Mesaj : …

- Sportivii Olimpici din Rusia și Germania se vor lupta duminica pentru titlul olimpic, in timp ce in finala mica se dueleaza sambata Canada și Cehia. Semifinalele din turneul masculin au adus o invingatoare așteptata, echipa Sportivilor Olimpici din Rusia, și una neașteptata, Germania. Nemții au trecut…

- Șapte zile – atat mai are termen guvernul pana sa fie reclamat de primarul Nicolae Robu la Comisia Europeana, pe tema vaporașelor. Edilul admite insa ca n-a fost la București, sa discute concret, ci a trimis doar documente, pentru ca... nu era normal sa mearga la guvern, inainte ca acesta sa afle exact…

- In perioada 19 februarie 2018-25 februarie 2018, se vor inregistra o serie de intreruperi de curent programate, in mai multe localitați din Județul Alba. Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Alba a anunțat ca motivele acestor intreruperi sunt lucrarile de intretinere, revizii, reparatii efectuate…

- Coruptia reprezinta principala problema si impediment in dezvoltarea pe mai departe a Republicii Moldova, a declarat miercuri seara ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, invitat la postul de televiziune NTV Moldova, informeaza portalul IPN. 'Coruptia se observa peste tot, nu doar la nivel…

- In cateva ore, social-democratii se vor vedea din nou, de aceasta data in sedinta Comitetului Executiv (CEx) National. La doua zile dupa ce avusese loc Biroul Politic National, PSD-ul va avea, asadar, o noua sedinta in care se intentioneaza, in principal, sa se faca o evaluare a activitatii secretarilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis judecarea pe fond formulata de SIF MUNTENIA S.A., si a dispus „restituirea catre petenta a sumei de 9.777 lei, achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru. Definitiva”. Magistratii Curtii de Apel Brasov au decis, in 14 iunie 2017, ca SIF Transilvania, prin…

- Locul Clujului in topul mondial al siguranței cetațenilor. Sta mai bine decat Berlinul Primarul Emil Boc a prezentat un top al orașelor, in funcție de siguranța pe care o resimt cetațenii sai. Clujul este pe un loc foarte onorant pe plan internațional, în ceea ce privește siguranța cetațenilor,…

- Registrul Auto Roman respinge informațiile difuzate recent in mass-media potrivit carora RAR și DRPCIV ar dori sa introduca o prevedere legala prin care posesorii de autovehicule care au ITP suspendat sau expirat, respectiv inmatricularea suspendata, sa fie pasibili de inchisoare prin intocmirea unui…

- NEVERSEA 2018. "Dupa ediția din 2017 am primit feedback incredibil din partea fanilor și nu numai. Așa ne-am dat seama și am ințeles ca cel mai mare festival de pe plaja din Romania a fost un real succes și ca merita o zi in plus și artiști mai mulți decat in 2017. Incepand din acest an cei care…

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului din Sankt Petersburg de Daria Kasatkina, scor 6-7(2), 3-6. Jucatoarea daneza a preluat șefia clasamentului WTA dupa ce a detronat-o pe Simona Halep cand a caștigat finala Australian Open de luna trecuta. Daria…

- Salarizarea, principala problema nemultumire a sindicatelor din educatie Foto: arhiva Agerpres. Reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Învatamânt readuc în atentie probleme considerate majore în educatie. Ei au reclamat reducerea posturilor din sistem, dar…

- Politistii galateni, in colaborare cu reprezentantii ”Electrica Distributie Muntenia Nord” S.A. – Sucursala de Distributie Galati au actionat pe linia prevenirii si combaterii furtului de energie electrica. "La data de 31 ianuarie a.c., in intervalul orar 09.00 – 13.00, politisti din cadrul Serviciului…

- Un elev de clasa a 5-a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul Școlii nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i-au trimis-o mamei baiatului. Femeile au atacat-o si pe sora mai…

- Programul intreruperi in regiunea Banat 29 ianuarie – 4 februarie 2018 Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, E – Distributie Banat anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in timpul lucrarilor dupa programul…

- Roger Torrent, presedintele Parlamentului catalan, a plecat miercuri la Bruxelles, pentru a se intalni cu Carles Puigdemont, fostul lider al regiunii, aflat in autoexil in Belgia, informeaza news.ro.Intalnirea dintre cei doi ar trebui sa aiba loc la ora locala 12.00, potrivit La Vanguardia.…

- Guvernul a anunțat recent ca cetațenii Republicii vor calatori fara vize in alte șapte state: Antigua si Barbuda, Uniunea Dominica, Statele Federale ale Microneziei, Republica Panama, Republica Peru, Sfintul Vincent si Grenadine, Statul Independent Samoa. Principala grija pe care ar avea-o cetațenii…

- Mica Unire la Cluj costa 75.000 lei. Muzica populara, hora si artificii Clujenii sunt invitati, in 24 ianuarie, in Piața Unirii și in Piața Avram Iancu, pentru a sarbatori 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Programul zilei de 24 ianuarie 2018 cuprinde un spectacol folcloric, iluminat…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica pe mai multe strazi din Municipiul Brașov precum și in localitatea Ucea de Jos și Municipiul Fagaraș, vineri, 19 ianuarie, pentru efectuarea de lucrari, dupa cum urmeaza: in intervalul 10.00 – 14.00,…

- La nivel teoretic, Comisia Judeteana de Actiune Impotriva Violentei in Sport din judetul Arad – constituita conform Legii nr. 4 din 2008 – s-a pus pe picioare in 2011. Faptic, miercuri, 17 ianuarie 2018 am aflat de existenta ei, gratie actiunii initiate de Institutia Prefectului. Comisia, care are rolul…

- Principala favorita a întrecerii feminine de la Australian Open, Simona Halep s-a calificat în turul secund al competitiei, dupa o victorie în doua seturi, 7-6, 6-1 împotriva sportivei din Australia, Destanee Aiava.

- Vremea in weekend: Vant si ninsoare in mai multe regiuni din tara. Scad temperaturile Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, care a emis o prognoza pentru zilele de sambata și duminica, vremea se va raci semnificativ, vantul se va intensifica, iar in unele zone, in special la munte, va ninge.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei. Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- In primele zile se va resimti o scadere usoara a valorilor diurne fata de intervalul anterior, iar in perioada 11 ndash; 14 ianuarie aceasta se va accentua, astfel incat maximele vor ajunge la medii in jur de 0 grade.Din 14 pana in 17 ianuarie valorile termice vor reveni la medii de 8 grade si vor incheia…

- Romania se afla pe locul 5 in topul statelor membre ale Uniunii Europene unde populatia este deranjata de zgomotul produs de traficul rutier si de cel venit de la vecini. Potrivit celor mai recente date Eurostat, circa 20% din populatie semnaleaza aceasta problema. In Brasov, zgomotul produs de…

- Pana la votarea de catre Consiliul Local al Municipiului Pitești a prețului abonamentelor pentru accesul la concertele organizate de Filarmonica Pitești in semestrul I al acestui an (din stagiunea 2017-2018), conducerea Filarmonicii Pitesti a decis sa vanda bilete la primele concerte din luna ianuarie.…

- Un caz șocant a ieșit la iveala în orașul Oleksandria, din Ucraina. Polițiștii au gasit doi bebeluși înghețați de vii, în congelatorul unei case. Din primele investigații, cei doi copii par sa fi fost nascuți la aproximativ un an distanța, scrie Mirror. Principala…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Resita prezenta, recent, situatia financiara a unitatii, care a adunat datorii de aproape 13 milioane de lei, din care aproape trei sunt in termenul de scadenta, restul de zece trecand cu mult peste acest termen (sase fiind arierate). Toate catre furnizori.…

- Pinguinii lui Mos Craciun au devenit atractia principala intr-un parc tematic din China. Pasarile au imbracat pelerine alb cu rosu si au adus bucurie de partea copiilor care au venit special sa le admire si chiar sa se se imprieteneasca cu ele.

- Valabilitatea pașapoartelor simple electronice va crește de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne care a lansat in dezbatere publica un proiect de lege pentru reducerea cozilor la serviciile de pașapoarte. Este vorba despre modificarea…

- Inovație in magazine: tablete pentru a reduce timpul petrecut la case Importatorul și distribuitorul de produse și accesorii electronice Vitacom Electronics a anunțat ca introduce tablete PC in magazinele sale din țara pentru scurtarea timpului petrecut de catre cumparatori la casele de marcat. Proprietarul…