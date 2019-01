Interviu în oglindă – Despre Emil Brumaru, cu dragoste Lumea culturala a Iașului este mai saraca de cateva zile. Se cuvine sa le cinstim memoria pictorului Dan Hatmanu, care ne-a parasit pe 29 decembrie 2018 sau a lui Radu Ștefan, autorul celebrei melodii ”Ninge pe Moldova”, care a plecat dintre noi in ultima zi a anului trecut. Pe 4 ianuarie 2019 ne-a parasit și poetul Emil Brumaru. Implinise de curand 80 de ani. A avut o viața tumultuoasa, in care bucuria de a vindeca suflete prin versuri a fost mai presus de cea a vindecarii trupurilor, caci Emil Brumaru a fost medic la Dolhasca timp de 12 ani, din 1963 pana in 1975. A venit apoi la Iași și s-a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

