- Mai multe echipe de la Consiliul Judetean Galati s-au deplasat la fata locului pentru a evalua situatia. In perioada urmatoare, vor fi efectuate mai multe expertize tehnice, care vor stabili cea mai buna solutie pentru refacerea podului.

- Atentat teroriat in urma cu putin timp. Sunt cel putin noua morti si 13 raniti Cel putin noua persoane au murit si alte 13 au fost ranite, miercuri, intr-un atentat sinucigas comis la un post de control al politiei din localitatea Raiwind, in estul Pakistanului, informeaza EFE. „Cinci politisti si…

- Precipitațiile abundente au activat alunecarile de teren din zona de munte. In cursul nopți, cantitați mari de roca desprinsa de pe versanți au acoperit o porțiune de cațiva metri din DN 10, in zona viaductelor de la Siriu. Unul dintre bolovani are zeci de tone, potrivit autoritaților, și cel mai probabil…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Gruparea jihadista Statul Islamic a comis doua atacuri duminica seara in provinciile Mosul si Kirkuk, in nordul Irakului, ucigand cel putin zece persoane, intre care un lider tribal sunnit,...

- Semaforul de la intersecția strazilor A. Russo și N. Dimo, nu va funcționa semaforul pana la ora 17.00, din cauza lipsei tensiunii eletrice. La intersecția strazilor V. Alecsandri și 31 August 1989 din Capitala, din motive tehnice nu funcționeaza semaforul, serviciul abilitat intreprinde masuri de funcționare…

- Politia a deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele pranusirii cladirii. Zbigniew Hoffman, guvernatorul regiunii, a declarat ca este prea devreme pentru a stabili cauza incidentul, insa exista indicii ca s-ar produs ca urmare a unei explozii in urma unei scurgeri de gaze, informeaza…

- Patru persoane si-au pierdut viata in urma unei avalanse produsa vineri in Alpii francezi, informeaza DPA si BBC. Incidentul a avut loc in apropierea statiunii Entraunes din Parcul national...

- Traficul rutier va fi sistat astazi pe mai multe artere din centrul Capitalei in legatura cu desfasurarea conferintei interparlamentare de securitate si a marsului organizat in memoria celor cazuti in razboiul de la Nistru.

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22, intre Baraganul (judetul Braila) si Tandarei (judetul Ialomita), ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare…

- Efectele ninsorii sunt indepartate atat cu ajutorul utilajelor, cat si a muncitorilor de la Romprest, acestia din urma intervenind indeosebi in zona trecerilor de pietoni si a statiilor RATB, anunta Primaria sectorului 1, intr-un comunicat remis redatiei, marti la pranz. Astfel, se anunta urmatoarele…

- Circulatia se desfasoara in conditii normale de iarna pe strazile Sectorului 1. 48 de utilaje ale Companiei Romprest si 167 de muncitori deszapezesc, la aceasta ora, arterele din Sectorul 1. La ora transmiterii acestui comunicat, se intervine cu precadere pe bulevardele principale si pe strazile pe…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni noapte, pe alte patru drumuri nationale - DN 2A, intre Slobozia si Giurgeni, DN 22 D si DN 22 F, in judetul Tulcea, si DN 4, astfel ca la aceasta ora sunt peste 20 de artere nationale cu traficul oprit din cauza viscolului puternic.Compania Nationala…

- Inchiderea circulației pe DN 23B intre Maicanești și Cioraști Azi, 27.02.2018, incepand cu ora 04:30, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 23 B, intre localitațile Maicanești și Cioraști (județul Vrancea), km 0+000 – km 15+000, din cauza viscolului…

- Circulatia rutiera a fost inchisa luni, incepand cu ora 14:00, pentru toate categoriile de autovehicule, pe DN 41, intre Oltenita (Calarasi) si Greaca (Giurgiu), DN 65A, intre Rosiori de Vede si Turnu Magurele (Teleorman), si DN 65 E, intre Intersectia DN65A si Bogdana (Teleorman), din cauza viscolului…

- In cursul dupa amiezii de astazi, un accident rutier a avut loc in localitatea Poieni, judetul Cluj. Un autoturism si un TIR au intrat in coliziune. Doua persoane au decedat si alte cinci au fost ranite.La fata locului se afla Politia, un echipaj SAJ si o echipa de la Drumuri Nationale. Circulatia este…

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora actuala, ca urmare a conditiilor meteo. De menționat este faptul ca transportul public circula in condiții de iarna, azi la linie fiind scoase 302 troleibuze și 98 de autobuze.

- Cetatea Brasovului, care a fost lasata in paragina de mai bine de doi ani, va mai ramane inchisa cel putin cateva luni. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul formulat de SIF astfel ca procesul va mai dura.

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba garnitura din…

- Pentru a fluidiza traficul rutier in capitala, se propune delimitarea, pe mai multe strazi, a benzilor pentru transportul public. In prezent, doar pe strazile Vasile Alecsandri si Bucuresti sunt astfel de benzi. Sugestia este ca practica sa fie extinsa, mai ales pe strazile cu trei benzi de circulatie.…

- Cel putin patru persoane au murt, iar alte 145 au fost date disparute in urma cutremurului cu magnitudinea 6,4, soldat de asemenea cu 225 de raniti, care a avut loc la Hualien cu putin inainte de miezul noptii (ora locala), relateaza Reuters, conform news.ro.Echipe de interventie au actionat…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA. Orasul Hualian a fost cel mai…

- Un atac armat a fost comis in timpul unei petreceri ce avea loc intr-un popular club din Fortaleza, oras din nord-estul Braziliei, in noaptea de vineri spre sambata, cel putin 14 persoane fiind ucise, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP.

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Iata care piese de teatru le puteți urmari astazi: Invitația la Vals – Teatrul Geneza Art, Chișinau, str. Alexei Mateevici, 109/1 Cerere in casatorie – 18:00, Teatrul National Satiricus Ion Luca Caragiale, Chișinau, str. Mihai Eminescu, 55 Suflete moarte (ru) – 18:00, Teatrul „De pe strada Trandafirilor”,…

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit dupa ce un tren de marfa a deraiat joi intr-o suburbie a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, anunta autoritatile locale, citate de site-ul de stiri Milenio.com.

- Autoritatile municipale informeaza ca strazile in panta din Chisinau au fost inchise pentru circulatia transportului din cauza ghetii si a zapezii care se depune. Este vorba despre strazile: Ganea, Timis, Postei, Vadul lui Voda, Paris, Podul Inalt, Causeni si stradela Uzinelor.

- Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti in urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, intr-o zona rurala din nord-vestul Columbiei, a anuntat armata, intr-un comunicat citat de AFP. "Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului au decedat si continuam operatiunile…

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Doua atacuri sinucigașe, care au avut loc simultan, au provocat explozii uriașe in centrul capitalei Irakului. Cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața și alte 65 au fost grav ranite, a afirmat...

- Doua explozii simultane in centrul Bagdadului s-au soldat cu cel putin 16 morti, potrivit serviciilor de securitate, care afirma ca a fost vorba de un atentat sinucigas, informeaza AFP. DPA precizeaza ca deflagratiile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana.…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava.

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza News.ro citand AFP.

- "Eu zic ca pâna în maxim luna martie, ca sa dau, asa, un termen realist, se va putea circula, dar în conditiile în care constructorul va întelege ca nu se mai face rabat de la calitate în România. Nu cerem alt tip de calitate decât cel care se…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP.

- Cel putin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate, relateaza site-ul BBC News.

- Un locuitor al orasului Moscova a scos la vanzare un rar si special Brabus SV12 7.3 S, anul productiei 1997. Sedanul se remarca nu doar printr-un propulsor celebru, ci si prin cateva componente preluate de la modele Mercedes-Benz mai actuale.

- Accident de autocar in Peru, soldat cu zeci de morți. Cel puțin 25 de persoane au murit in Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima. Accidentul a avut loc pe un o șosea ingusta, cunoscuta drept „Intorsura diavolului”…

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP. 'Avem 30 de morti', a...

- Tamponare in lant la intersectia strazii Pandurului cu Soseaua Mangaliei. Cel putin trei maisini sunt implicate. O victima este ranita la picior. Politia si Ambulanta nu au sosit inca la fata locului. Circulatia in zona este blocata. ...

- Noua persoane au fost ucise vineri la sud de Cairo intr-un atac jihadist care a vizat o biserica a crestinilor copti, cel mai recent dintr-o serie de atentate impotriva acestei minoritati crestine, scrie AFP.

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 12 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de AFP și Agerpres. "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Cel putin cinci persoane au murit și altele au fost ranite, dupa ce un autobuz a iesit de pe carosabil si a lovit mai multi calatori aflati in zona de acces a unei statii de metrou din vestul Moscovei, anunța agentia Tass. Se pare ca șoferul nu a reusit sa controleze vehiculul, iar un atac terorist…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, potrivit agențiilor de presa internaționale.