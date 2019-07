Inteligenta artificiala tocmai a creat, in premiera, un vaccin pentru gripa. E superior celor de pe piata

Stiri pe aceeasi tema

- Amazon intentioneaza sa cheltuiasca 700 de milioane de dolari in urmatorii sase ani pentru recalificarea unui sfert dintre angajatii sai din SUA, astfel incat acestia sa fie mai bine pregatiti pentru schimbarile pe care automatizarea si progresele tehnologice le vor aduce pe piata muncii.…

- Guvernul a imprumutat marti din piata externa 2 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 12 si 30 de ani, dupa ce mai luase deja si in luna martie 3 miliarde de euro, arata Profit.ro. In total, Guvernul vrea sa imprumute anul acesta 15 miliarde de euro, din tara si din strainatate.…

- Cele doua trenuri plecate duminica din Timisoara cu directia Mangalia au ajuns la destinatie in noaptea de luni spre marti. Practic, trenurile au ajuns la destinatie dupa o calatorie de 30 de ore, arata Digi 24. Trenurile plecasera din Timisoara duminica, unul la 17:30 si celalalt…

- "Am ajuns la concluzia ca hotararea instantei de fond este legala si temeinica, fiind in mod judicios motivata, avand un puternic suport probator", scrie Gheorghe Stan, seful Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, in motivele de retragere a apelului facut de DNA in dosarul in care Sebastian…

- Piata auto din Europa a inregistrat un nou declin la inmatriculari, insa Dacia traverseaza cea mai buna perioada din istorie. Producatorul de la Mioveni a inmatriculat 53.446 de masini noi in Europa in luna aprilie, conform cifrelor prezentate vineri de catre Asociatia Constructorilor Europeni…

- In decurs de sase ani, taxiurile zburatoare, cu decolare verticala, intocmai precum elicopterele, vor fi disponibile in Germania si nu numai, promite o companie care deja a prezentat un astfel de prototip, Lilium. Compania germana a prezentat un prototip cu 5 locuri, un sofer si patru pasageri,…

- Leul castiga teren, vineri, in comparatie cu moneda europeana, dar si fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7584 de lei/unitate, cu 0,03% mai putin fata de joi. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,2344 de lei/unitate, cu 0,43% mai putin…

- Iti poti imagina cum este sa fii in cadere libera ca intr-un tunel de la 76 de metri inaltime? Acum nu trebuie sa iti imaginezi, ci poti chiar testa in Canada, unde a fost inaugurat Yukon Striker, despre care se spune ca este cel mai lung, rapid si inalt montagne russe de tip dive din lume.…