- Un pensionar din Galați a impresionat o țara intreaga cu talentul și inițiativa lui. Cu ocazia implinirii a 169 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, un batran a sculptat bustul lui Mihai Eminescu din zapada. Astfel, spre marea surprindere a celor mici și mari, pensionarul a inlocuit obișnuitul…

- Cu sania, pe ulitele satului, la Sangeru, petrecem in fiecare an. Bineinteles, cand este zapada! Petrecem ca in ,,Iarna pe ulita’’ a lui Cosbuc. Ne regasim in strofa: „Sunt copii. Cu multe sanii/De pe coasta vin tipand/Si se-mping si sar razand/Prin zapada fac matanii/ Vrand-nevrand”. Ne distram, iar…

- Europa se mandrește cu unele dintre cele mai frumoase partii ale lumii, ce sa mai vorbim despre peisaje! Cand zapada se așterne, gazdele se pregatesc cu mare drag și dor pentru un nou sezon presarat de zapada de cristal și ...

- Fenomenele meteorologice periculoase, caracterizate de caderi masive de zapada, viscol, lapovita si vant puternic au dus la aparitia unor situatii de urgenta in 16 judete ale tarii si municipiul Bucuresti. Peste 150 de arbori au fost doborati din cauza vantului si a zapezii, iar 40 de masini au ramas…

- ATENTIONARE METEO COD GALBEN - Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 02 – 28 noiembrie, ora 20.Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului, ninsori viscolite,strat de zapada, depuneri de gheața. In intervalul menționat, in regiunile sudice și sud-estice vor predomina ninsorile, in general…