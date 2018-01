Stiri pe aceeasi tema

- Vestea a fost data astazi de adjunctul sefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilantul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa si spuma, autoscari mecanice dar si alte utilaje care vor…

- Conform sursei citate, el și-a parcat mașina in fața blocului, iar dupa scurt timp mașina fost incendiata. Flacari violente au cuprins autoturismul polițistului. Pompierii au sosit de urgența la fața locului și au stins incendiul, insa mașina a fost in mare parte distrusa de flacari.…

- Un incendiu a izbucnit in interiorul Hotelului Național. Potrivit imaginilor surprinse de reproterii Deschide.MD, din sediul cladirii parasita ies dire de fum negru. Pompierii au ajuns acum la fața locului. Ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Diana Țuțu, a precizat…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Doua autocare au ars noaptea trecuta într-o parcare din strada Uzinelor din comuna Bacioi, municipiul Chișinau. Pompierii au reușit sa scape de flacari alte trei autobuze. Serviciul 901 a fost alertat în jurul orei 02.00, iar la fața locului s-au deplasat trei echipaje de…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la o hala de producție a produselor alimentare de la Topoloveni. Din primele informații de la fața locului, incendiul se manifesta pe o suprafața de circa 1.600 de metri patrați. Pana la acest moment, nu sunt victime. Potri vit Inspectoratului pentru Situații…

- La sfarșitul celei de-a douazecea zile de la izbucnirea incendiului la sonda de gaz de la Moftinu Mare, intervenția pentru captarea in siguranța a gazului și inchiderea sondei a fost finalizata. Aceasta misiune de amploare, desfașurata sub comanda integrata a inspectorului general al Inspectoratului…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit in 18 situații pentru prevenirea riscurilor și acordarea ajutorului, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI.

- Obiectele pirotehnice utilizate in noaptea de Revelion pot fi foarte periculoase, spun reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), care fac mai multe recomandari pentru prevenirea incidentelor.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a luat masuri suplimentare pentru trecerea dintre ani, astfel ca vor fi mobilizati zilnic peste 5.100 de pompieri cu 2.900 de mijloace tehnice, efectivele putand fi suplimentate in cazul aparitiei unor situatii de urgenta de amploare. De asemenea,…

- Pompierii au intervenit in 2.255 situatii de urgenta in Ajun si in prima zi de Craciun, salvatorii fiind solicitati la 141 misiuni de stingere a incendiilor. In Ajun si in prima zi a Craciunului, peste 5.100 de pompieri s-au aflat, in fiecare zi, la datorie, aceștia intervenind in 2.255 situatii de…

- Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati la intersectia Tomis cu Ferdinand, acolo unde mansarda unui bloc din zona Miga a fost cuprinsa de flacari. La interventie s-au deplasat trei autospeciale de stingere si autoscara. De asemenea, la fața locului s-au deplasat și echipaje SMURD.…

- Potrivit reprezentanților ISU Crișana Bihor, la locul incidentului s-au deplasat cu operativitate doua echipaje de stingere si un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Secției de Pompieri Beiuș, precum si un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean. „Pompierii militari au…

- Prima misiune a autospecialei a fost „salvarea” lui Moș Craciun și a sacului sau cu daruri pe care, ulterior, le-a imparțit copiilor pompierilor. Salvatorii Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Neron Lupașcu” al județului Buzau au primit in dar, de Craciun, o autospeciala de intervenție…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- O echipa complexa de specialisti ai IGSU, condusa de inspectorul general Daniel Dragne, impreuna cu autoritatile locale si experti ai unor companii de profil din Canada s-au deplasat la sonda de gaze din Moftinu, judetul Satu Mare, unde are loc incendiul, pentru a identifica solutiile tehnice care…

- Incendiul izbucnit la sonda de gaz de la Moftinu Mare, judetul Satu Mare, ramane nestins dupa aproape 60 de ore. Echipa de specialisti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) nu poate stinge imediat flacarile deoarece exista risc de explozie. Echipa de specialisti…

- In intervalul 08.12-10.12.2017, pompierii maramureșeni au intervenit la 6 situații de urgența. Vineri, 08.12., pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o camera aflata la parterul unei locuințe, unde era amenajata o afumatoare.…

- Acoperișul unei biserici monument istoric din satul Boroșești, comuna Sutești, a fost distrus in urma unui incendiu izbucnit duminica, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Acesta a precizat ca și alte elemente…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a murit duminica, dupa ce s-a aruncat de la o fereastra situata la etajul al IV-lea al Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Catalin Popescu…

- Pompierii din Campeni in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din Bistra au intervenit, joi noaptea, in jurul orei 23.30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o șura unei locuințe din comuna. Potrivit ISU Alba, se acționeaza cu doua autospeciale. La locul evenimentului s-a…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- Un accident rutier s-a produs, luni, in localitatea Vadul Izei, din judetul Maramures, fiind activat Planul Rosu de interventie. Din primele informatii s-au ciocnit un autobuz cu circa 50 de persoane si un TIR, mai multe echipaje fiind trimise la locul accidentului. UPDATE 18.30: 17 persoane au fost…

- Un accident rutier s-a produs, luni, in localitatea Vadul Izei, din judetul Maramures, fiind activat Planul Rosu de interventie. Din primele informatii s-au ciocnit un autobuz cu circa 50 de persoane si un TIR, mai multe echipaje fiind trimise la locul accidentului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, peste 3.500 de pompieri cu peste 600 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale. In contextul emiterii de catre Administratia Nationala de Meteorologie a avertizarilor de cod…

- La fața locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri pentru a localiza incendiul. Informația a fost confirmata pentru DESCHIDE.MD de catre ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), Liliana Pușcașu. Potrivit sursei citate, ard bunurile materiale din interiorul…

- Ar putea sa va intereseze: Inundații pe Dunare 5.06.2010 Bani pentru spital 7.06.2010 Israelul starnește controverse 6.06.2010 3 morți și 9 raniți 12.06.2010 S-a activat planul roșu de intervenție! Pompierii de la trei detașamente ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența se confrunta cu…

- Pompierii intervin, marti seara, la Teatrul Constantin Tanase din Capitala, unde sunt degajari de fum din subsol, in zona scenei, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti – Ilfov. Potrivit acestora, persoanele care erau la repetitii au iesit din teatru inainte…

- Circa 35% dintre incendiile produse la locuinte sunt cauzate de cosurile de fum defecte sau necuratate; Aceste incidente tragice, in care anual isi pierd viata in medie 190 de persoane, pot fi prevenite daca apelam la cosari; In ultimii cinci ani, in Romania, s-au produs in medie 6.200 de incendii…

- In ultimii cinci ani, in Romania s-au produs in medie 6.200 de incendii la locuinte in urma carora circa 350 de persoane au fost ranite, iar alte 190 si-au pierdut viata, potrivit statisticilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Dintre cele 17 incendii inregistrate zilnic la…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara intr-un mall din Constanța, persoanele aflate in incinta fiind evacuate, iar pana la acest moment nu au fost semnalate victime. "La fața locului, echipajele operative intervin pentru localizarea și stingerea incendiului, cu doua autospeciale…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. La fața locului se afla și echipaje de la Ambulanța. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de zrgența la City Park Mall, acolo unnde a izbucnit un incendiu. La fața locului se afla și echipaje de la Ambulanța. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat…

- Șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, a declarat pentru Deschide.MD ca ambii parinți ai copiilor erau acasa în momentul tragediei. La un moment dat, femeia a ieșit afara ca sa spele caruciorul unuia dintre micuți. Când a observat ca arde ceva în casa, a strigat la soț, acesta…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la 5 situații de urgența in intervalul 10.11-13.11.2017. Vineri, 10.11., militarii din cadrul Garzii de Intervenție Farcașa alaturi de pompierii voluntari au lichidat un incendiu izbucnit la podul unei case, in localitatea Colțirea. Flacarile au distrus circa 3 metri…

- In cursul serii de ieri, 8 noiembrie 2017, detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, pe strada Principala din Berghin, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, proprietatea lui P.V. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu,…

- Detașamentul de pompieri din Aiud a intervenit ieri, pe strada Bailor din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei societați comerciale cu profil de activitate legat de jocuri și pariuri. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui…

- Un echipaj de interventie al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a gasit, vineri dimineata, in raul Barlad, trupul unui barbat care, se pare, ca a cazut in apa seara trecuta, potrivit reprezentantilor institutiei. ”Din primele informatii, se pare ca barbatul era cazut de aseara…

- Pompierii din Blaj au intervenit, in aceasta seara, in jurul orei 22.20, pentru stingerea unui incendiu la coșul de fum al unei locuințe de pe strada Lunga din municipiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba incendiul a fost localizat și nu exista pericol de extindere. Se…

- Știri Arad. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” a județului Arad, s-au deplasat de urgența in cartierul Bujac, pentru a stinge un incendiu. Focul a izbucnit...

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența continua organizarea și desfașurarea lunara, in prima zi de miercuri a lunii, a antrenamentelor și exercițiilor pentru verificarea funcționarii sistemelor de alarmare publica. Astfel, miercuri, 01 noiembrie a.c., in intervalul orar 10:00-11:00, locuitorii…

- Raed Arafat: Sistemul de interventie in caz de dezastre a fost adaptat Dupa aceasta tragedie, sistemul de interventie în caz de dezastre a fost adaptat: au fost instituite proceduri noi si s-au facut exercitii pentru pregatirea specifica pentru astfel de situatii, a spus secretarul de…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit sambata, 28 octombrie 2017, pe Bulevardul Transilvaniei din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei societați comerciale (Covrigaria „Gigi”). Pompierii militari au acționat cu o austospeciala de intervenție și o ambulanța…

- Sistemul de intervenție | Seful IGSU: Uneori trimitem doua autospeciale si speram sa ajunga macar una Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), Daniel Dragne, a declarat, sambata, ca parcul auto SMURD este invechit, motiv pentru care, sunt situatii in care se trimit doua…

- Pompierii prahoveni au interveni, sambata dimineața, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul unei biserici din municipiul Ploiești, focul fiind provocat de un conductor electric neizolat. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, patru autospeciale de lucru cu apa si spuma s-au deplasat in cartierul ploiestean Mitica Apostol pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperisul bisericii din zona. Flacarile…

- Depozitul unde a izbucnit incendiul are circa 400 de metri patrati, constructia fiind pe structura metalica. "Pompierii intervin cu 4 autospeciale de stingere si alte doua autospeciale utilizate pentru alimentarea cu apa. La fata locului se afla si un echipaj de prim ajutor SMURD, insa pana…

- Pompierii intervin cu 7 autospeciale pentru a stinge un incendiu produs in localitatea Reviga. Din primele informații, flacarile au cuprins locuința și lacașul de cult in care slujesc preoții Gheorghe și Casian Pandelica. Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența se lupta cu flacarile…

- Alerta din cauza incendiu la o vopsitorie din Brazi, județul Prahova. Pompierii intervin, joi dimineața, dupa flacari uriașe au curpins hala pe o suprafața de aproape o mie de metri patrați. Incendiul a izbucnit inițial la doua utilaje parcate in fața vopsitoriei din Brazi. Mai apoi, focul a cuprins…