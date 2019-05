Borsa: DN 18 blocat de o cadere de pietre pe carosabil.foto

Borsa: DN 18 blocat de o cadere de pietre pe carosabil. Azi in jurul orei 22,30 DN 18 in zona Zona Cercănel – Strâmtura fost blocat aproape o ora. S-a intervenit cu utilajele primariei din Borsa si drumul a fost deblocat in mai putin de 30 de minute. Din informațiile noastre asa cum… [citeste mai departe]