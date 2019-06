INNA a lansat oficial albumul „YO” INNA a lansat oficial albumul ”YO”, primul album compus integral de artista in limba spaniola printr-un eveniment la sala Epika din Grand Cinema & More, unde a prezentat celor invitați un video cu reușitele ei de pana acum, dar și noua etapa din calatoria ei: videoclipurile celor 11 piese. Artista, vizibil emoționata, a urcat pe scena, in aplauzele celor prezenți, sa le spuna cateva cuvinte și sa se bucure impreuna de acest moment important din cariera ei. ”Traiesc cel mai frumos moment din viața mea, ma bucur de tot ce mi se intampla și sunt fericita! Am muncit mult pentru acest album cu David… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

